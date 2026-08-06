 Восстановление лицея №60 в Николаеве так и не возобновилось, хотя прошел почти год

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Главная Новости Самоуправление 13:50, 06 августа, 2026

Восстановление лицея №60 в Николаеве так и не возобновилось, хотя прошел почти год

Недобудований новий корпус ліцею №60 у Варварівці, вересень 2025 року, фото «НикВести»Недостроенный новый корпус лицея № 60 в Варваровке, сентябрь 2025 года, фото «НикВести»

В Николаеве до сих пор не возобновили работы по строительству нового корпуса лицея №60 в микрорайоне Варваровка. Их приостановили ещё осенью 2025 года из-за отсутствия финансирования из государственного бюджета.

Об этом «НикВести» сообщили в Департаменте архитектуры и капитального строительства Николаевской областной военной администрации.

Пока неизвестно, когда возобновятся работы по строительству нового корпуса.

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«Восстановление здания приостановлено. В настоящее время финансирование отсутствует. При возобновлении финансирования строительно-монтажные работы будут немедленно возобновлены», — сообщили в ОВА.

Объект на данный момент готов лишь на 36%. Подрядчик демонтировал разрушенное здание и возвел «коробку» нового: устроил фундамент, монолитную железобетонную плиту перекрытия над подвалом и построил четыре этажа. Такие данные нам предоставили в Департаменте архитектуры и капитального строительства Николаевской областной военной администрации.

На эти работы из государственного бюджета уже потратили 37,9 миллиона гривен, сообщали ранее в ОВА. Но для того, чтобы завершить строительство нового корпуса лицея, нужно ещё 73,4 миллиона гривен.

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Восстановление лицея №60

Учебное заведение было разрушено в июле 2022 года. В результате атаки был уничтожен один из корпусов лицея, также была повреждена расположенная рядом детская площадка.

В декабре 2023 года Департамент градостроительства ОВА объявил тендер на восстановление разрушенного корпуса лицея № 60 в Варваровке. Подрядчиком стала «Строительная компания «Интербуд», которая предложила выполнить работы за 102,5 миллиона гривен.

В этом году правительство выделило на восстановление учебного заведения 76,6 миллиона гривен. А восстановление лицея подрядная компания начала летом 2024 года. Завершить работы планируется в августе 2025 года.

В лицее, согласно разработанному проекту, предоставленному редакции «НикВести», планируется построить новое трехэтажное здание. На первом этаже планируется разместить гардеробную, классные комнаты, читальный зал библиотеки, зал хореографии, санузлы и подсобные помещения. На втором этаже — классные комнаты, кабинет директора, санузлы, кабинеты физики и химии, лаборантскую по химии, спортивный зал, снарядную, санузлы и подсобные помещения. А на третьем этаже — репетиционный зал, актовый зал, раздевалку, учительскую, ресурсную комнату, кабинет и лабораторию биологии, спортивный зал, классные комнаты, санузлы и подсобные помещения. В новом корпусе также планируется установить лифт.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

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