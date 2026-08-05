 Николаевская область обеспечила сборы в сводный бюджет в размере более ₴18 млрд налогов

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Главная Новости Экономика 18:42, 05 августа, 2026

Николаевская область обеспечила сборы в сводный бюджет в размере более ₴18 млрд налогов

Миколаївщина забезпечила до зведеного бюджету понад ₴18 млрд податків. Ілюстратине фото: НикВестиНиколаевская область обеспечила в сводный бюджет более ₴18 млрд налогов. Иллюстративное фото: НикВести

В январе – июле 2026 года субъекты хозяйствования Николаевской области перечислили в бюджеты всех уровней 18,2 миллиарда гривен. Это на 19,3% или на 2,9 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в областном управлении Государственной налоговой службы.

Из Николаевской области в государственный бюджет поступило 10,5 миллиарда гривен, что на 1,5 миллиарда гривен больше (+16,8%), чем в прошлом году. Наибольшие поступления обеспечили:

  • налог на доходы физических лиц (5,6 миллиарда гривен);

  • военный сбор (2,1 миллиарда гривен);

  • налог на добавленную стоимость (1,9 миллиарда гривен);

  • налог на прибыль (499,4 миллиона гривен).

Местные бюджеты Николаевской области получили почти 7,7 миллиарда гривен, что на 1,4 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.Больше всего средств поступило от уплаты налога на доходы физических лиц (5,3 миллиарда гривен), единого налога (1,3 миллиарда гривен) и платы за землю (681,2 миллиона гривен).

Напомним, что в январе-июле 2026 года в местные бюджеты Николаевской области было уплачено 26 ,6 миллиона гривен за лицензии на торговлю алкоголем, сигаретами, жидкостями для электронных сигарет и топливом.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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