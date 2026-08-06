В бюджете Николаева нет средств на завершение реконструкции гимназии № 2: Сенкевич рассчитывает на помощь нового правительства

В бюджете Николаева нет средств на проведение работ по завершению реставрации гимназии № 2. Мэр города Александр Сенкевич надеется, что получить средства поможет новое правительство, в состав которого вошел бывший глава ОГА Виталий Ким.

Об этом Александр Сенкевич сообщил в комментарии «НикВести».

— Этот объект строится за счет государственной субвенции, мне известно, что работы остановлены из-за нехватки финансирования. В городском бюджете сегодня также есть серьезные проблемы, из-за которых мы в очередной раз будем обращаться в Кабмин с просьбой выделить средства. Ждем денег от государства, — сказал Александр Сенкевич.

Реклама

Мэр отметил, что городские власти планируют обратиться в Министерство развития общин и территорий с просьбой содействовать финансированию проекта.

— Думаю, сейчас, после перемен (речь идет о смене правительства, — прим.), мы будем обращаться в Министерство общин и территорий, чтобы возобновить финансирование этой школы, ведь хотелось бы её достроить, — добавил он.

Кроме того, в этом вопросе город не рассчитывает на донорское финансирование, поскольку международные партнеры в основном направляют средства на ликвидацию последствий российских обстрелов, а не на новое строительство или масштабную реконструкцию.

— Фактически сейчас финансирование распределено. И если какие-то донорские средства и направляются, то только на ремонт после обстрелов, а не на строительство. Думаю, новый Кабмин начнет работать, и у нас есть шансы обратиться к нему и получить средства, поскольку один из министров хорошо разбирается в этом вопросе. Имею в виду Виталия Кима, — отметил городской голова.

Напомним, что восстановление поврежденного обстрелом здания гимназии № 2 приостановили, поскольку в государственном бюджете на 2026 год не нашлось средств на завершение работ. Об этом «НикВести» писали со ссылкой на данные системы публичных закупок Prozorro.

«Пережила четыре обстрела: какова судьба исторического здания лицея № 2 в центре Николаева?»

Реставрация гимназии № 2

Вопрос о реставрации здания гимназии № 2 поднимался еще до полномасштабного вторжения. В марте 2021 года здание гимназии признали аварийным. На сайте городского совета тогда была создана петиция за сохранение гимназии в рабочем состоянии, которую поддержали более тысячи горожан. Через два дня председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что областные власти готовы сотрудничать с городскими властями по вопросу реставрации гимназии № 2.

В мае 2021 года начальник управления капитального строительства Николаевского городского совета Александр Поздняков сообщил, что две компании откликнулись на коммерческое предложение об обследовании аварийности гимназии. Оказалось, что аварийной является лишь часть крыши, а угрозы учебному процессу нет. Тогда из крыла гимназии «выселили» библиотеку и музей.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в гимназии № 2 до конца 2021 года планируют провести текущий ремонт, а капитальные работы пока отложат.

С начала полномасштабной войны гимназия пережила четыре вражеских обстрела. Первый произошел в апреле 2022 года. Здание пострадало из-за применения кассетных средств поражения.

Поэтому реставрация учреждения вошла в четверку объектов Николаевской области, на восстановление которых в 2024 году правительство выделило 1,2 миллиарда гривен. Из этих средств на восстановление гимназии № 2 из госбюджета было направлено 149,5 миллиона гривен.

В июле 2023 года Департамент градостроительства и архитектуры Николаевской ОГА заказал проект, а впоследствии — тендер на реставрацию здания, который выиграла компания «Житлопромбуд-8» с предложением в 145,5 миллиона гривен. Подрядчик должен был выполнить работы до 31 декабря 2024 года, включая обустройство укрытия и восстановление здания после обстрелов. Однако он не успел выполнить эти работы, и их перенесли на 2025 год.