Драпатый вернул звание полковника бывшему главе УСБУ Николаевской области Герсаку
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- Катерина СередаГлавный редактор
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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый присвоил звание полковника бывшему начальнику управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталию Герсаку, который в настоящее время служит в Вооруженных силах Украины и возглавляет отдельный полк беспилотных систем (ранее — 423-й отдельный батальон беспилотных систем «Скифские грифоны»).
Об этом Виталий Герсак сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, соответствующий приказ Михаил Драпатый подписал 2 августа.
«Неожиданно и приятно. Так сложилось, что в моей жизни это уже третье звание полковника», — написал Виталий Герсак.
Он рассказал, что впервые получил звание полковника в 2018 году, когда служил в Службе внешней разведки Украины. В 2019 году Герсак вернулся в СБУ уже в звании полковника. Однако, по его словам, в 2020 году при руководстве Ивана Баканова и Андрея Наумова его понизили до подполковника, после чего он уволился со службы.
После начала полномасштабного вторжения Герсак вернулся в армию. Как он отметил, более четырёх лет он служил в Силах специальных операций, территориальной обороне и подразделениях беспилотных систем. За это время прошел путь от должности заместителя командира роты до командира отдельного полка.
«На войне о своём воинском звании вспоминаешь только тогда, когда нужно заполнять бумаги и общаться с командованием. В остальное время тебе плевать на погоны сослуживцев, а им — на твои, потому что на войне значение имеют человеческие качества, а не знаки различия», — написал он.
Новое звание, отметил Герсак, воспринимает иначе, чем предыдущие.
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«Эти «три звезды» ВСУ стали самыми дорогостоящими. За ними — несколько дней рождения вдали от семьи, лучшие годы жизни, которые можно было бы провести иначе, мечты и желания, поставленные на бесконечную паузу, и многое другое», — добавил он.
Виталий Герсак возглавлял управление СБУ в Николаевской области с сентября 2019 года по ноябрь 2020-го. 18 ноября 2020 года президент Владимир Зеленский освободил его от этой должности.
Михаил Драпатый возглавил Вооруженные силы Украины 22 июля 2026 года.
Напомним, в 2026 году Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора вручили подозрение бывшему начальнику Управления СБУ в Николаевской области Виталию Герсаку — ему инкриминируют незаконное обогащение на сумму свыше 22 миллиона гривен в течение 2020–2021 годов. Сам Герсак назвал дело сфабрикованным бывшим руководством Офиса Президента, заявив, что его арестом хотят отвлечь внимание от новых «пленок Миндича».
Еще в 2023 году генерал-майор Дмитрий Марченко назвал Герсака своим побратимом, рассказав, что бывший руководитель УСБУ предпочел окопы вместо Монако — то есть пошел воевать.
С Николаевом Герсак связан по должности: он возглавлял управление СБУ в Николаевской области с 2019 года. В октябре 2019 года, после скандала с возможным получением взятки от депутата Южноукраинского горсовета, он пообещал бороться с любыми проявлениями коррупции среди местных депутатов. В феврале 2020 года он дал«слово офицера» жителям Константиновки, которые блокировали трассу Н-24 Николаев-Вознесенск-Благовещенское, и разблокировал дорогу. В апреле 2020 года главный санитарный врач области Владимир Клочко опроверг заявление Герсака о нарушениях при сдаче анализов на коронавирус в Николаевской области. В мае 2020 года Герсак провел встречу с тогдашним председателем облсовета Викторией Москаленко и председателем фракции «Наш край» Юрием Кормишкиным по поводу «перезагрузки» работы облсовета, а уже в июне того же года Москаленко заявила, что Герсак оказывал на неё давление, чтобы навредить Петру Порошенко и «Европейской солидарности» перед выборами, назвав это попыткой уничтожить рейтинг партии.
В ноябре 2020 года Владимир Зеленский уволил Виталия Герсака с должности начальника УСБУ в Николаевской области, а по результатам служебной проверки его также понизили до подполковника.
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