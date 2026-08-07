Драпатый вернул звание полковника бывшему главе УСБУ Николаевской области Герсаку

В настоящее время Виталий Герсак возглавляет отдельный полк беспилотных систем, фото Lenta.ua

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый присвоил звание полковника бывшему начальнику управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталию Герсаку, который в настоящее время служит в Вооруженных силах Украины и возглавляет отдельный полк беспилотных систем (ранее — 423-й отдельный батальон беспилотных систем «Скифские грифоны»).

Об этом Виталий Герсак сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, соответствующий приказ Михаил Драпатый подписал 2 августа.

«Неожиданно и приятно. Так сложилось, что в моей жизни это уже третье звание полковника», — написал Виталий Герсак.

Он рассказал, что впервые получил звание полковника в 2018 году, когда служил в Службе внешней разведки Украины. В 2019 году Герсак вернулся в СБУ уже в звании полковника. Однако, по его словам, в 2020 году при руководстве Ивана Баканова и Андрея Наумова его понизили до подполковника, после чего он уволился со службы.

Виталий Герсак сообщил, что Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый восстановил ему звание полковника, скриншот из Facebook

После начала полномасштабного вторжения Герсак вернулся в армию. Как он отметил, более четырёх лет он служил в Силах специальных операций, территориальной обороне и подразделениях беспилотных систем. За это время прошел путь от должности заместителя командира роты до командира отдельного полка.

«На войне о своём воинском звании вспоминаешь только тогда, когда нужно заполнять бумаги и общаться с командованием. В остальное время тебе плевать на погоны сослуживцев, а им — на твои, потому что на войне значение имеют человеческие качества, а не знаки различия», — написал он.

Новое звание, отметил Герсак, воспринимает иначе, чем предыдущие.

«Эти «три звезды» ВСУ стали самыми дорогостоящими. За ними — несколько дней рождения вдали от семьи, лучшие годы жизни, которые можно было бы провести иначе, мечты и желания, поставленные на бесконечную паузу, и многое другое», — добавил он.

Виталий Герсак возглавлял управление СБУ в Николаевской области с сентября 2019 года по ноябрь 2020-го. 18 ноября 2020 года президент Владимир Зеленский освободил его от этой должности.

Михаил Драпатый возглавил Вооруженные силы Украины 22 июля 2026 года.

Напомним, в 2026 году Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора вручили подозрение бывшему начальнику Управления СБУ в Николаевской области Виталию Герсаку — ему инкриминируют незаконное обогащение на сумму свыше 22 миллиона гривен в течение 2020–2021 годов. Сам Герсак назвал дело сфабрикованным бывшим руководством Офиса Президента, заявив, что его арестом хотят отвлечь внимание от новых «пленок Миндича».

Виталий Герсак возглавлял УСБУ в Николаевской области в 2019–2020 годах, фото из архива НикВести

Еще в 2023 году генерал-майор Дмитрий Марченко назвал Герсака своим побратимом, рассказав, что бывший руководитель УСБУ предпочел окопы вместо Монако — то есть пошел воевать.

С Николаевом Герсак связан по должности: он возглавлял управление СБУ в Николаевской области с 2019 года. В октябре 2019 года, после скандала с возможным получением взятки от депутата Южноукраинского горсовета, он пообещал бороться с любыми проявлениями коррупции среди местных депутатов. В феврале 2020 года он дал«слово офицера» жителям Константиновки, которые блокировали трассу Н-24 Николаев-Вознесенск-Благовещенское, и разблокировал дорогу. В апреле 2020 года главный санитарный врач области Владимир Клочко опроверг заявление Герсака о нарушениях при сдаче анализов на коронавирус в Николаевской области. В мае 2020 года Герсак провел встречу с тогдашним председателем облсовета Викторией Москаленко и председателем фракции «Наш край» Юрием Кормишкиным по поводу «перезагрузки» работы облсовета, а уже в июне того же года Москаленко заявила, что Герсак оказывал на неё давление, чтобы навредить Петру Порошенко и «Европейской солидарности» перед выборами, назвав это попыткой уничтожить рейтинг партии.

В ноябре 2020 года Владимир Зеленский уволил Виталия Герсака с должности начальника УСБУ в Николаевской области, а по результатам служебной проверки его также понизили до подполковника.