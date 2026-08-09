 Количество неработающих камер видеонаблюдения в Николаеве сократилось почти вдвое

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Главная Новости Самоуправление 7:37, 09 августа, 2026

Количество неработающих камер видеонаблюдения в Николаеве сократилось почти вдвое

У Миколаєві не працює 124 камери відеоспостереження. Ілюстративне фото thenewportbuzz.comВ Николаеве не работают 124 камеры видеонаблюдения. Иллюстративное фото thenewportbuzz.com

В системе «Безопасный город» в Николаеве всего насчитывается 701 камера видеонаблюдения. Количество неработающих камер сократилось почти вдвое. Сейчас их 124.

Об этом стало известно во время аппаратного совещания в Николаевском горсовете, пишут «НикВести».

Начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления Николаевского горсовета Дмитрий Канарский сообщил, что всего в системе насчитывается 701 камера видеонаблюдения.

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— У нас всего 701 камера в системе. На данный момент не работают 124. Две камеры, к сожалению, не передают координаты. Все роботизированные камеры у нас работают. То есть показатели немного улучшились, — сказал Дмитрий Канарский.

Вице-мэр Виталий Луков отметил, что показатели улучшились существенно, поскольку ранее не работало почти вдвое больше камер.

— Почти вдвое, то есть раньше 226 камер не вели видеонаблюдение, а сейчас — 124. То есть улучшение на 100 камер, это существенно, — отметил заместитель городского головы.

Напомним, в Николаеве предлагают расширить перечень нарушений правил дорожного движения, которые могут автоматически фиксировать дорожные камеры. Помимо превышения скорости, они могут начать фиксировать пересечение стоп-линии и движение по полосе общественного транспорта.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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