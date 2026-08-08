Омбудсман: в Николаевской области большинство обращений о нарушениях прав человека поступает от семей военнопленных и пропавших без вести

Военнопленные, возвращенные в Украину. Фото: СБУ

В Николаевской области количество обращений о нарушении прав человека за последние годы выросло более чем в четыре раза. Среди тех, кто чаще всего обращается в представительство Омбудсмена, — семьи военнопленных и пропавших без вести, а также военнослужащие.

Об этом рассказал представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской и Николаевской областях Василий Донец в комментарии «НикВести».

По его словам, в 2022 году в представительство поступило 1058 обращений, тогда как в 2025 году их количество выросло до 4473.

— Количество нарушений прав растет, но такое количество заявлений сейчас в первую очередь связано с тем, что все-таки наша институция стала более популярной и доступной, потому что мы построили региональную сеть, открыли региональные представительства. И действительно, у нас один из основных акцентов, на которых настаивает Уполномоченный, — чтобы мы были ближе к людям. В принципе, статистические цифры как раз и показывают это», — рассказал Василий Донец.

Согласно отчёту, в 2025 году Уполномоченный по Николаевской области принял и рассмотрел 4473 обращения и 5398 сообщений о нарушениях прав человека и гражданина.

Скриншот из ежегодного отчета представительства Уполномоченного в Николаевской области

Больше всего обращений касалось гражданских прав — 3858. Еще 341 обращение касалось социальных прав, 228 — свободы от дискриминации, 208 — экономических прав, 148 — личных прав и 126 — прав детей. Четыре обращения касались политических прав, ещё четыре — культурных. Также было зарегистрировано 72 обращения без указания нарушенного права и 409 — по другим правам.

— Структура обращений примерно такая же, как и по всей Украине. В первую очередь к нам в последнее время обращается очень много — это семьи военнопленных, лица, пропавшие без вести, военнослужащие. На втором месте — как правило, вопросы, касающиеся социально-экономической жизни. Это пенсии, больницы и всё, что с этим связано», — отметил Василий Донец.

Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской и Николаевской областях Василий Донец. Фото: НикВести

Отдельное направление работы представительства — защита прав военнослужащих, ветеранов, военнообязанных и семей военных, находящихся в российском плену или пропавших без вести при особых обстоятельствах.

В течение 2025 года представители омбудсмена провели 33 встречи с семьями военнопленных и пропавших без вести. В них приняли участие более 1600 человек. Также было рассмотрено около 300 телефонных обращений и более 100 письменных обращений от семей.

Согласно данным ежегодного отчета, одним из проблемных вопросов в 2025 году стали изменения в законодательстве, касающиеся начисления денежного довольствия военнослужащим, пропавшим без вести. Из-за этого возникали проблемы с пересмотром ранее принятых решений, сроками рассмотрения заявлений и документов, а также с перенаправлением обращений от ТЦК и СП в воинские части.

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Отмечается, что эти проблемы носили системный характер и способствовали росту социальной напряженности.

Среди других проблем представительство называет недостаточную осведомленность семей об алгоритмах обмена военнопленными и розыска пропавших без вести, нарушение сроков предоставления ответов на обращения военными частями и недостаточное взаимодействие между отдельными государственными органами и военным командованием.

Напомним, в июне Украина вернула из российского плена ещё 160 защитников. Почти все они находились в плену с 2022 года.

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