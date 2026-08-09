В Николаевском районе горел сухостой: огонь перекинулся на здание, выгорело 15 га

В Николаевской области выгорело более 50 гектаров территории. Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области

За прошедшие сутки спасатели Николаевской области трижды ликвидировали пожары, вызванные российскими атаками беспилотниками. Кроме того, было зафиксировано 36 пожаров в экосистемах: в одном случае огонь перекинулся на здание.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

После российских атак в с. Новопетровка горело складское помещение сельскохозяйственного предприятия. Еще дважды горела сухая трава в отдельных общинах.

На открытых территориях и в частном секторе спасатели зафиксировали 36 пожаров. Горели сухостой, растительные остатки и мусор.

В Николаевской области выгорело более 50 гектаров территории. Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области В Николаевской области выгорело более 50 гектаров территории. Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области

В одном из случаев произошёл масштабный пожар сухостоя в Николаевском районе. Огонь успел перекинуться на кровлю здания площадью 20 квадратных метров. Спасатели минимизировали последствия пожара: пламя не распространилось на другие сооружения. Площадь пожара составила 15 гектаров.

Спасатели сообщили, что в Николаевской области выгорело более 50 гектаров территории.

Напомним, в Николаеве во время пожара в квартире многоэтажного дома погиб мужчина. Пожар возник в комнате квартиры на девятом этаже десятиэтажного дома.