Для интернов подготовили 200 мест в больницах Николаевщины: работу выбрали лишь 44 выпускника

Лишь 44 интерна выбрали Николаевскую область для трудоустройства. Фото: Национальный университет здравоохранения Украины имени Шупика

Для трудоустройства в Николаевской области было подготовлено 200 мест для врачей-интернов. Однако из-за различных факторов, в частности связанных с безопасностью, область выбрали только 44 выпускника.

Об этом говорили на заседании комиссии по вопросам социальной политики и здравоохранения Николаевского облсовета 7 августа, сообщают «НикВести».

Депутат Андрей Закусилов отметил, что и до войны в области была проблема с дефицитом врачей. Сейчас желающих поехать работать в прифронтовые зоны еще меньше, но потребность во врачах велика.

Количество мест для интернов назвала начальница областного управления здравоохранения.

— В этом году мы подали 200 интернов в наши лечебные учреждения для трудоустройства в Николаевской области, — ответила начальница управления здравоохранения Ирина Ткаченко.

Она уточнила, что сейчас действует электронное распределение медицинских работников. По всей Украине Министерство здравоохранения предложило выпускникам более 5 тысяч мест. Профессию врача выбрали 2472 выпускника по стране.

— В Николаевскую область выбрали 44 выпускника из 200. То есть молодые специалисты уезжают в более безопасные регионы. Это во-первых. Во-вторых, в те регионы, где есть перспективы развития. И в-третьих, где есть средний уровень заработной платы и социальный статус, — отметила Ирина Ткаченко.

Также она добавила, что на сегодняшний день существуют KPI главы областной военной администрации: средняя зарплата врача и средней медицинской сестры.

— Мы сейчас интенсивно работаем с руководителями учреждений, чтобы фактически поддерживать хотя бы тот уровень, который предложен государством, — сказала начальница областного управления здравоохранения.

Ранее «НикВести» сообщили в Николаевской областной военной администрации, что в медицинских учреждениях Николаевской области не хватает 480 врачей. Больше всего регион нуждается в семейных врачах, анестезиологах, терапевтах и педиатрах.