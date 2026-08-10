 Четыре удара «Молнией»: в Николаевской области пострадала женщина, повреждены дома, церковь и школа

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Четыре удара «Молнией»: в Николаевской области пострадала женщина, повреждены дома, церковь и школа

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото НикВести, для ілюстраціїПоследствия обстрела Николаевской области. Архивное фото НикВести, для иллюстрации

Россияне в течение суток четыре раза атаковали Снигуровскую громаду беспилотниками «Молния». В результате одного из ударов в Нововасильевке пострадала 48-летняя женщина.

Ее состояние оценивается как стабильное. Женщина проходит амбулаторное лечение, сообщили в ОВА.

В селе повреждены частный дом и два автомобиля. В результате других атак в Тамарино повреждены церковь и магазин, а в Снигиревке — объект пищевой промышленности.

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Также, по уточненной информации, после ночной атаки «Молнией» в Юрьевке повреждено учебное заведение. Пострадавших нет.

В Николаевском районе россияне также атаковали Очаковскую громаду с помощью FPV-дрона. Люди не пострадали.

Напомним, утром 2 августа российские войска атаковали Николаев реактивным беспилотником типа «Шахед». В результате атаки поврежден лицей №40.

Мэр заявил, что город будет обращаться за помощью к международным партнерам для восстановления поврежденного здания лицея № 40. Из-за повреждений окон есть сомнения, что школу удастся вовремя подготовить к началу учебного года.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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