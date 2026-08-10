 В Николаевской области представили проект эффективной сети больниц: как предлагается распределить медицинские учреждения

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Главная Новости Самоуправление 11:45, 10 августа, 2026

В Николаевской области представили проект эффективной сети больниц: как предлагается распределить медицинские учреждения

На Миколаївщині представили проєкт спроможної мережі лікарень. Ілюстраційне фото з архіву НикВестиВ Николаевской области представили проект эффективной сети больниц. Иллюстративное фото из архива НикВести

В Николаевской области представили предварительный проект эффективной сети больниц. Документ предусматривает разделение больниц на надкластерные, кластерные, общеобластные и общинные в зависимости от их потенциала, численности населения, перечня медицинских услуг, оборудования и кадрового обеспечения.

Вопрос рассмотрели на заседании постоянной комиссии Николаевского областного совета по вопросам здравоохранения.

Руководитель управления здравоохранения Николаевской областной военной администрации Ирина Ткаченко подчеркнула, что проект разрабатывался в течение нескольких месяцев на основе требований постановлений Кабинета Министров и приказов Министерства здравоохранения.

Согласно представленному проекту, к надкластерным учреждениям Николаевской области предлагается отнести:

  • Николаевскую областную детскую клиническую больницу;
  • Николаевскую областную клиническую больницу;
  • Николаевский областной центр онкологии;
  • Николаевский региональный фтизиопульмонологический диспансер;
  • Николаевский областной центр психического здоровья.

Также в сеть должны войти Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи и 36 учреждений первичной медицинской помощи.

Руководитель управления пояснила, что роль каждого учреждения определялась с учетом государственных критериев. В частности, оценивались наличие необходимых отделений, количество коек, оборудования и персонала.

Отдельно учитывались требования к анестезиологии и реанимации, а также новые критерии госпитализации пациентов в стационары.

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Какой будет сеть в районах:

В Баштанском кластере в качестве кластерного учреждения предлагается определить Баштанскую многопрофильную больницу. Общими больницами должны стать Березнегуватская, Новобужская и Снигуровская больницы. Казанковская многопрофильная больница в предложенной модели будет иметь статус больницы громады.

В Вознесенском кластере в качестве кластерного учреждения предлагается определить Вознесенскую многопрофильную больницу. Общими — Южноукраинскую городскую многопрофильную и Домановскую многопрофильную больницы. Статус больниц громады в проекте должны получить Братская, Веселиновская и Еланецкая больницы.

В Первомайском кластере кластерным учреждением должна стать Первомайская центральная городская многопрофильная больница, общим — Кривоозерская многопрофильная, а больницами громады — Арбузинская и Врадиевская.

В Николаевском районе кластерными учреждениями предлагается определить городскую больницу №3 и объединенную городскую больницу №4. В состав последней должны войти больница скорой медицинской помощи, городская больница №1 и городская детская больница №2.

К общим больницам планируется отнести Веснянскую многопрофильную больницу, Очаковскую многопрофильную больницу и Николаевский госпиталь ветеранов войны. В качестве больниц громады в этом районе предлагается определить Березанскую центральную районную и Новоодесскую многопрофильную больницы.

При этом не все медучреждения на данный момент полностью соответствуют критериям своей предлагаемой роли. Например, в городской больнице №3 пока нет паллиативной помощи, а реабилитационное отделение еще вводят в эксплуатацию. В городской больнице № 5 отсутствует педиатрия, однако в управлении считают это некритичным из-за сокращения количества детей и близости областной детской больницы.

В Веснянской больнице нет ортопедии и травматологии, в Березанской — анестезиологии, ортопедии и терапии. Новая Одесская больница также имеет проблемы с отдельными направлениями.

— Определение медицинского учреждения как больницы громады не освобождает его от заключения контракта с Национальной службой здравоохранения. Кроме того, перечень профилей на сегодняшний день утверждается в соответствии с изменениями, внесенными в постановление Кабинета Министров раз в год. То есть она может пересматриваться каждый год. Это означает, что если больница в течение года доработала определенные вопросы и смогла развить у себя другие направления, она может подать заявку на изменение своей роли в сети учреждений, имеющих соответствующие возможности, — отметила Ирина Ткаченко.

Также, по её словам, сеть учреждений с соответствующими возможностями откроет возможность для медицинских учреждений, которые уже создали реабилитационные или психиатрические услуги, заключать дополнительные договоры с НСЗУ.

В ходе обсуждения депутат Татьяна Демченко задала вопрос о том, кто именно разрабатывал проект и почему депутаты не были в достаточной мере вовлечены в его подготовку.

— Что это за группа? Почему в этой группе я, пожалуй, ни с кем из депутатов не общалась, я не знаю, чтобы кто-то из депутатов там был. Почему этот вопрос, столь важный для жителей нашей области, рассматривается в таком, образно говоря, закрытом режиме? — сказала она.

Депутат также подчеркнула, что перед утверждением сети необходимо обсудить не только в областном совете, но и с жителями области.

Член комиссии Андрей Закусилов заявил, что депутаты не получили достаточного количества материалов для детального анализа проекта.

«За что я должен голосовать?» — спросил он, отметив, что хотел бы заранее ознакомиться с показателями каждой больницы, пообщаться с её руководством и понять, какие именно проблемы учреждение должно устранить для повышения своего статуса.

Он также обратил внимание на необходимость отдельно обсудить ситуацию с каждой громадой и больницей.

В ответ председатель Николаевского областного совета Антон Табунщик пояснил, что нынешнее рассмотрение носит предварительный характер. Его цель — дать депутатам общее представление о будущей сети, после чего они смогут пообщаться с главами громад и руководителями больниц.

По его словам, перед сессией планируется провести еще одно заседание профильной комиссии, на котором вопрос рассмотрят более подробно.

— Это моя инициатива — дать общее представление о том, как мы будем действовать в рамках госпитального округа. Для того, чтобы депутаты на своих уровнях в каждой громаде, в каждом округе пообщались с главами громад, с начальниками и руководителями больниц и определили, можно ли двигаться дальше, согласны ли они с текущим положением дел или нет. Для этого мы проведем еще одно заседание комиссии, которое состоится накануне сессии и будет более содержательным. Если нам где-то в каком-то районе или в какой-то конкретной больнице понадобится провести еще одно дополнительное совещание или слушание с привлечением более широкого круга представителей и специалистов, мы это сделаем, — отметил Антон Табунщик.

В ходе заседания сообщили, что сессия Николаевского областного совета запланирована на 10 сентября. До этого планируется провести дополнительные совещания или обсуждения с общинами и специалистами.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в семи лечебных учреждениях возникли проблемы с продлением финансирования пакета хирургической помощи. На сегодняшний день его продлили до конца года.

Напомним, в Домановской общине под угрозой оказалось гинекологическо-хирургическое отделение в многопрофильной больнице. Нацслужба здравоохранения с 1 июля прекратила финансирование хирургических отделений, если там проводят менее 600 крупных операций. Поэтому до конца года отделение в Домановке будет финансироваться за счет общины.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
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Этот материал подготовлен в рамках проекта REACH – Медийные партнёрства для подотчётности и доверия, реализуемого International Media Support (IMS) при поддержке Министерства иностранных дел Дании. Содержание отражает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией правительства Дании. Поддержка Дании укрепляет гражданское общество и независимые медиа в Украине, включая Николаев.

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