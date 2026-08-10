 Машинист из Николаева погиб во время ракетного удара по железной дороге в Днепропетровской области

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Главная Новости Инциденты 11:30, 10 августа, 2026

Машинист из Николаева погиб во время ракетного удара по железной дороге в Днепропетровской области

Поховання загиблого машиніста Максима Фоміна. Фото НикВести надали близькі загиблогоПохороны погибшего машиниста Максима Фомина. Фото НикВести предоставили близкие погибшего

6 августа при исполнении служебных обязанностей погиб машинист тепловоза локомотивного депо «Николаев» Максим Фомин.

Мужчина погиб на станции Ерастовка в Днепропетровской области после попадания баллистической ракеты, сообщили «НикВести» близкие погибшего.

Максим Фомин родился и вырос в Николаеве. Он 18 лет проработал на железной дороге.

По данным «Укрзалізниці», в 2006 году Максим начал работать слесарем по ремонту подвижного состава в локомотивном депо Николаева. В 2009 году стал помощником машиниста, а с октября 2014 года работал машинистом тепловоза.

Коллеги вспоминают его как доброжелательного, искреннего и надежного человека, который всегда был готов помочь и поддержать других.

«Укрзалізниця» посмертно наградила Максима Фомина знаком почёта «Железные на небе».

Прощание с погибшим состоялось 9 августа в Храме Святого Духа на улице Троицкой. Его похоронили на Мешковском кладбище.

Машиніст із Миколаєва Максим Фомін, який загинув від російського обстрілу. Фото НикВести надали близькі загиблогоМашинист из Николаева Максим Фомин, погибший в результате российского обстрела. Фото НикВести предоставили близкие погибшего

Поховання загиблого машиніста Максима Фоміна. Фото НикВести надали близькі загиблогоПохороны погибшего машиниста Максима Фомина. Фото НикВести предоставили близкие погибшего
Поховання загиблого машиніста Максима Фоміна. Фото НикВести надали близькі загиблогоПохороны погибшего машиниста Максима Фомина. Фото НикВести предоставили близкие погибшего
Поховання загиблого машиніста Максима Фоміна. Фото НикВести надали близькі загиблогоПохороны погибшего машиниста Максима Фомина. Фото НикВести предоставили близкие погибшего
Поховання загиблого машиніста Максима Фоміна. Фото НикВести надали близькі загиблогоПохороны погибшего машиниста Максима Фомина. Фото НикВести предоставили близкие погибшего
Поховання загиблого машиніста Максима Фоміна. Фото НикВести надали близькі загиблогоПохороны погибшего машиниста Максима Фомина. Фото НикВести предоставили близкие погибшего
Поховання загиблого машиніста Максима Фоміна. Фото НикВести надали близькі загиблогоПохороны погибшего машиниста Максима Фомина. Фото НикВести предоставили близкие погибшего

Напомним, в Запорожской области в результате атаки российского беспилотника погиб машинист грузового локомотива. Тогда снаряд упал на рельсы рядом с грузовым поездом.

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МикВісті НикВести · пост об этом материале Машинист из Николаева погиб во время ракетного удара по железной дороге в Днепропетровской области. 6 августа при исполнении служебных обязанностей погиб машинист тепловоза…
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Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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