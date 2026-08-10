Машинист из Николаева погиб во время ракетного удара по железной дороге в Днепропетровской области
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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6 августа при исполнении служебных обязанностей погиб машинист тепловоза локомотивного депо «Николаев» Максим Фомин.
Мужчина погиб на станции Ерастовка в Днепропетровской области после попадания баллистической ракеты, сообщили «НикВести» близкие погибшего.
Максим Фомин родился и вырос в Николаеве. Он 18 лет проработал на железной дороге.
По данным «Укрзалізниці», в 2006 году Максим начал работать слесарем по ремонту подвижного состава в локомотивном депо Николаева. В 2009 году стал помощником машиниста, а с октября 2014 года работал машинистом тепловоза.
Коллеги вспоминают его как доброжелательного, искреннего и надежного человека, который всегда был готов помочь и поддержать других.
«Укрзалізниця» посмертно наградила Максима Фомина знаком почёта «Железные на небе».
Прощание с погибшим состоялось 9 августа в Храме Святого Духа на улице Троицкой. Его похоронили на Мешковском кладбище.
Машинист из Николаева Максим Фомин, погибший в результате российского обстрела. Фото НикВести предоставили близкие погибшего
Напомним, в Запорожской области в результате атаки российского беспилотника погиб машинист грузового локомотива. Тогда снаряд упал на рельсы рядом с грузовым поездом.
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