Машинист из Николаева погиб во время ракетного удара по железной дороге в Днепропетровской области

Похороны погибшего машиниста Максима Фомина. Фото НикВести предоставили близкие погибшего

6 августа при исполнении служебных обязанностей погиб машинист тепловоза локомотивного депо «Николаев» Максим Фомин.

Мужчина погиб на станции Ерастовка в Днепропетровской области после попадания баллистической ракеты, сообщили «НикВести» близкие погибшего.

Максим Фомин родился и вырос в Николаеве. Он 18 лет проработал на железной дороге.

По данным «Укрзалізниці», в 2006 году Максим начал работать слесарем по ремонту подвижного состава в локомотивном депо Николаева. В 2009 году стал помощником машиниста, а с октября 2014 года работал машинистом тепловоза.

Коллеги вспоминают его как доброжелательного, искреннего и надежного человека, который всегда был готов помочь и поддержать других.

«Укрзалізниця» посмертно наградила Максима Фомина знаком почёта «Железные на небе».

Прощание с погибшим состоялось 9 августа в Храме Святого Духа на улице Троицкой. Его похоронили на Мешковском кладбище.

Машинист из Николаева Максим Фомин, погибший в результате российского обстрела. Фото НикВести предоставили близкие погибшего