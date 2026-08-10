 «Странно читать, как город называют грязным те, кто бросает мусор под ноги», — обратился Сенкевич к жителям Николаева

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Главная Новости Общество 21:00, 10 августа, 2026

«Странно читать, как город называют грязным те, кто бросает мусор под ноги», — обратился Сенкевич к жителям Николаева

Олександр Сєнкевич закликав миколаївців не знецінювати місто: «Миколаїв не ідеальний, але він живий і свій». Архівне фото: НикВестиАлександр Сенкевич призвал жителей Николаева не преуменьшать достоинства города: «Николаев не идеален, но он живой и свой». Архивное фото: НикВести

Мэр Николаева Александр Сенкевич, вдохновившись публикацией о том, как горожане отзываются о своём городе, обратился к николаевцам. Он призвал критиковать проблемы Николаева, но не принижать его значение.

Свою позицию мэр обнародовал в Facebook, распространив пост жительницы Николаева Инны Зьомши.

Она рассказала, что увидела в Threads публикацию женщины, которая планирует переехать в Николаев и попросила местных порекомендовать район для проживания. В комментариях горожане, по её словам, начали активно критиковать город.

Николаев называли «дном» и «худшим городом Украины», писали, что здесь «ничего нет», а также жаловались на отсутствие мест для отдыха и развлечений.

— Натыкаюсь на пост девушки. Она пишет, что планирует переезд в Николаев и просит посоветовать, какой район выбрать для жизни. Обычный, искренний вопрос человека, который хочет услышать мнение тех, кто здесь живет. Открываю комментарии. И знаете... лучше бы не открывала, а там, как говорится, «понеслось дерьмо по трубам». Такой концентрации презрения к собственному городу я давно не видела. В одном потоке писали, что Николаев — «дно», «худший город Украины», «здесь нет ничего», «одни бездельники», «негде выпить, негде отдохнуть, негде потанцевать, негде спеть в караоке». Кому-то грязно. Кому-то грустно. Кому-то люди не такие. Кто-то во всём винит власть — кажется, даже в том, что когда-то при царе Паньке дождь шёл не вовремя. И я читаю всё это с одним-единственным вопросом в голове. Люди... если вы настолько ненавидите город, в котором живёте, то почему вы до сих пор здесь? Нет, речь не о том, что нельзя критиковать. Наоборот. Надо говорить о проблемах. Надо требовать перемен. Надо быть неравнодушными, — отметила Инна Зьомша.

Скриншот допису міського голови з його сторінки у FacebookСкриншот поста мэра с его страницы в Facebook

Инна Зьомша отметила, что критиковать проблемы города — это нормально. В то же время, по её мнению, между критикой и унижением есть существенная разница.

— Между критикой и унижением — огромная пропасть. Потому что когда под постом человека, который хочет сюда переехать, десятки местных сами же убеждают его не приезжать, они стреляют не во власть. Не в дороги. Не в чиновников. Они стреляют в свой город, — написала Инна Зьомша.

Она также подчеркнула, что у Николаева есть проблемы, но в то же время он остается городом волонтеров, детей, предпринимателей и людей, которые продолжают здесь жить и работать во время войны.

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— Любить свой город — не значит закрывать глаза на его недостатки. Любить — значит не позволять превращать его в свалку хотя бы в своих собственных словах. Потому что слова тоже строят. И слова тоже разрушают, — отметила автор.

Александр Сенкевич поделился этим постом и написал, что он ему «очень близка».

— Ведь действительно странно читать, как город называют грязным те, кто сам бросает мусор под ноги. Как говорят, что «здесь ничего нет», но ничего не делают, чтобы что-то появилось, — написал мэр.

По его словам, Николаев не идеален, однако остается «живым и своим», а его будущее зависит не только от работы властей, но и от того, как сами горожане относятся к нему и что делают каждый день.

— Критиковать — это нормально, но унижать свой город точно не поможет. От этого не станет чище, безопаснее или комфортнее. Город начинается с нас. И с наших слов тоже. Николаев не идеален. Но он живой и свой. И многое зависит от того, как мы о нем говорим и что делаем каждый день. Спасибо за этот текст, — добавил мэр.

Напомним, ранее «НикВести» проводили опрос о культурных мероприятиях в Николаеве во время войны. Он показал: 74% участников считают, что городу нужны культурные и символические мероприятия, но преимущественно в безопасном и сдержанном формате. Больше всего поддержали небольшие мероприятия в разных районах города, концерты в безопасном формате и мероприятия для детей.

Отдельно 84% респондентов высказались за праздничную атмосферу на Рождество и Новый год — с украшениями, небольшими ёлками и детскими мероприятиями, но без массовых скоплений людей.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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