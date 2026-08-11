«Слышали крики, и вокруг сыпалось стекло», — жители Николаева рассказали, как пережили ночную атаку дронов

В ночь на 11 августа российские войска атаковали Николаев ударными беспилотниками типа «Shahed». В результате удара и падения обломков был существенно повреждён двухэтажный жилой дом — загорелась крыша.

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

Кроме того, в Николаеве повреждены многоквартирные дома и промышленный объект, сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В результате атаки пострадала 75-летняя женщина — у нее развилась острая стрессовая реакция. Медики оказали ей помощь на месте, в настоящее время ее состояние удовлетворительное.

Одна из жительниц соседних домов рассказала, что из-за взрывной волны в её доме выбило окна. По её словам, после взрыва она услышала, как посыпалось стекло, а впоследствии увидела пожар в соседнем доме.

— Ночью произошел взрыв. Я проснулась от того, что посыпалось стекло. Сначала, в панике, не поняла, что произошло. Я, конечно, на улицу не выходила. Уже потом увидела, что начал гореть этот дом. Вызвали пожарных. Ну, здесь, конечно, было темно. Три часа — тут ещё и пожар. А потом я заснула. Уже утром проснулась, встала убирать стекло, — говорит женщина.

Поврежденный двухэтажный дом в результате российского обстрела. Фото: НикВести

Кроме того, по её словам, среди ночи она слышала крики женщины, в дом которой попал беспилотник.

— Были крики. Женщина из этого дома кричала: «Помогите потушить, бегом, этот дом». И сейчас её нет, забрали родственники. Приехали. Это была скорая. Она была в шоковом состоянии, конечно. Она же была в этом доме, — вспоминает женщина.

Еще один житель дома Александр Рулик рассказал, что во время атаки слышал звук падающего беспилотника, после чего дрон попал в дом соседей.

— Около двух часов ночи летали дроны. Было слышно, как дрон пикирует. И он попал в дом соседа. Конечно, мы тоже пострадали в том плане, что повреждена крыша. Я здесь не был, находился у себя дома, на Потемкинской. Думал, то ли здесь, то ли нет. Пришел, а оказалось, что действительно, как позвонили соседи, у нас горит квартира моей дочери. Вижу, здесь уже работают наши пожарные. Они, конечно, тушили пожар. Мне кажется, своевременно, быстро прибыли и всё это делали. Если бы не они, было бы ещё больше повреждений, — делится Александр Рулик.

Житель пострадавшего дома Александр Рулик. Скриншот из видео

По его словам, в результате обстрела значительная часть крыши дома нуждается в ремонте. Также выбило окна в соседнем доме. Мужчина отметил, что во время обстрела никто не погиб и не получил серьезных травм.

— Пострадала большая часть крыши. Это однозначно, её, наверное, придётся менять. Если помогут, будет хорошо. У соседей также пострадали окна, то есть их выбило. Там осколки, можно сказать, мимо уха пролетели у нашего знакомого. Ну, вот такая ситуация. Очень хорошо, что никто не пострадал. В доме, конечно, была женщина, но она находилась не там, где именно произошел взрыв. Наш сосед, грубо говоря, помог ей выбраться, — рассказал Александр Рулик.

Фоторепортаж

Последствия обстрела Николаева 11 августа. Фото: НикВести

Последствия обстрела Николаева 11 августа. Фото: НикВести

Последствия обстрела Николаева 11 августа. Фото: НикВести

Последствия обстрела Николаева 11 августа. Фото: НикВести

Последствия обстрела Николаева 11 августа. Фото: НикВести

Последствия обстрела Николаева 11 августа. Фото: НикВести

Последствия обстрела Николаева 11 августа. Фото: НикВести

Последствия обстрела Николаева 11 августа. Фото: НикВести

Последствия обстрела Николаева 11 августа. Фото: НикВести

Последствия обстрела Николаева 11 августа. Фото: НикВести

Последствия обстрела Николаева 11 августа. Фото: НикВести

Последствия обстрела Николаева 11 августа. Фото: НикВести

Последствия обстрела Николаева 11 августа. Фото: НикВести

Последствия обстрела Николаева 11 августа. Фото: НикВести

Последствия обстрела Николаева 11 августа. Фото: НикВести

Как сообщали в ГСЧС, во время этого обстрела в Николаевской области из-за падения боеприпасов и их осколков загорелись сухая растительность и камыши. К ликвидации последствий атак были привлечены 41 спасатель и девять спецавтомобилей.

Кроме того, полицейские фиксируют последствия ночной атаки беспилотников на Николаев и Снигуровскую общину. В Николаеве повреждены частный и многоквартирный дома, а в Снигуровской общине — три многоэтажки, частный дом, магазин и автомобиль.