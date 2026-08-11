После атаки «Шахедов» в Николаеве повреждены дома и промышленный объект

Последствия ночной атаки «Шахедов» на Николаев. Фото: Николаевская ОГА

Николаев и область вчера и ночью подверглись атаке ударными беспилотниками «Shahed». В Николаеве в результате атаки пострадала 75-летняя женщина — она пережила сильный стресс. Медики оказали ей помощь на месте, в настоящее время ее состояние удовлетворительное.

В Николаеве также повреждены частный и многоквартирный дома, а также промышленный объект, сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Последствия ночной атаки «Шахедов» на Николаев. Фото: Николаевская ОВА

В Баштанском районе днём накануне зафиксировали ракетный удар по открытой местности.

Последствия ночной атаки «Шахедов» на Николаев. Фото: Николаевская ОВА

Кроме того, Снигиревскую громаду шесть раз атаковали беспилотниками «Молния». В Снигиревке поврежден жилой дом, окна трех многоэтажек, недострой, торговое заведение и автомобиль. В селе Ивано-Кепино поврежден частный дом. Люди не пострадали.

Напомним, за сутки до этого россияне четыре раза атаковали Снигиревскую громаду «Молниями». В результате одного из ударов в Нововасильевке пострадала 48-летняя женщина. В селе повреждены частный дом и автомобили. В другом селе повреждены церковь и магазин, а в Снигиревке — объект пищевой промышленности.