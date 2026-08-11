 После атаки «Шахедов» в Николаеве повреждены дома и промышленный объект

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После атаки «Шахедов» в Николаеве повреждены дома и промышленный объект

Наслідки нічної атаки «Шахедів» на Миколаїв. Фото: Миколаївська ОВАПоследствия ночной атаки «Шахедов» на Николаев. Фото: Николаевская ОГА

Николаев и область вчера и ночью подверглись атаке ударными беспилотниками «Shahed». В Николаеве в результате атаки пострадала 75-летняя женщина — она пережила сильный стресс. Медики оказали ей помощь на месте, в настоящее время ее состояние удовлетворительное.

В Николаеве также повреждены частный и многоквартирный дома, а также промышленный объект, сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Наслідки нічної атаки «Шахедів» на Миколаїв. Фото: Миколаївська ОВАПоследствия ночной атаки «Шахедов» на Николаев. Фото: Николаевская ОВА

В Баштанском районе днём накануне зафиксировали ракетный удар по открытой местности.

Наслідки нічної атаки «Шахедів» на Миколаїв. Фото: Миколаївська ОВАПоследствия ночной атаки «Шахедов» на Николаев. Фото: Николаевская ОВА

Кроме того, Снигиревскую громаду шесть раз атаковали беспилотниками «Молния». В Снигиревке поврежден жилой дом, окна трех многоэтажек, недострой, торговое заведение и автомобиль. В селе Ивано-Кепино поврежден частный дом. Люди не пострадали.

Напомним, за сутки до этого россияне четыре раза атаковали Снигиревскую громаду «Молниями». В результате одного из ударов в Нововасильевке пострадала 48-летняя женщина. В селе повреждены частный дом и автомобили. В другом селе повреждены церковь и магазин, а в Снигиревке — объект пищевой промышленности.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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