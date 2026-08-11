За сутки пожарные потушили 24 пожара в Николаевской области: горели квартиры, дом и сухая растительность

За сутки пожарные потушили 24 пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС

10 августа и в ночь на 11 августа в Николаевской области зафиксировали 24 пожара, не связанных с вражескими атаками, общая площадь которых составила более 13 гектаров.

Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

Два пожара возникли в жилом секторе.

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В Николаеве загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. Пожарные спасли мать с дочерью, 16-летнего юношу и еще двух взрослых. Подростка доставили в больницу. Пожар площадью 30 квадратных метров потушили.

Еще один пожар произошел в селе Гребеники Новоодесской громады Николаевского района. Там горел дом, который в настоящее время не эксплуатируется. Огонь охватил 100 квадратных метров.

Остальные пожары произошли на открытых территориях и в пределах жилого сектора. Горели сухая трава, кустарники, деревья, пожнивные остатки и мусор.

За сутки пожарные потушили 24 пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС За сутки пожарные потушили 24 пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС За сутки пожарные потушили 24 пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Напомним, что в воскресенье, 9 августа, в Николаевской области зарегистрировали 33 пожара. Шесть из них возникли в жилом секторе.