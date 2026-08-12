«Николаевские парки» подали в суд на активиста, критикующего их работу

Активист Дмитрий Рябченко (в центре на фото) заявил, что КП «Николаевские парки» намерено через суд заставить его опровергнуть информацию из его публикаций в Facebook. Фото: архив НикВести

Коммунальное предприятие «Николаевские парки» подало в суд на николаевского активиста Дмитрия Рябченко из-за его постов в Facebook. В предприятии считают, что активист распространяет недостоверную информацию и тем самым наносит ущерб его деловой репутации.

Об этом Дмитрий Рябченко рассказал в видео, опубликованном на своей странице в Facebook, показав часть искового заявления.

По словам Дмитрия Рябченко, в иске предприятие указывает, что он «по неизвестным мотивам, в которых прослеживается личная неприязнь», пытается дискредитировать работу КП «Николаевские парки» и распространяет о нем недостоверную информацию в социальных сетях.

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— Так вот, здесь произошло такое забавное действо. КП «Парки», моё любимое предприятие, подало на меня в суд. Вот, смотрите, целое дело сшили... Зачитаю вам: «В течение длительного времени Дмитрий Рябченко, далее — ответчик, по неизвестным мотивам, в которых прослеживается личная неприязнь, пытается дискредитировать работу коммунального предприятия Николаевского городского совета «Николаевские парки» и подорвать деловую репутацию коммунального предприятия, непосредственно освещая и распространяя недостоверную, ложную информацию в интернете, на страницах социальной сети Facebook», — зачитал часть иска КП «Николаевские парки» к Дмитрию Рябченко.

Дмитрий Рябченко заявил, что многолетняя критика работы предприятия, в частности в отношении сохранения деревьев в Николаеве, теперь стала поводом для судебного иска.

— Представляете? Оказывается, то, что мы с ними столько лет боролись, то, что я спас тысячи деревьев от них, те самые платаны на улице Соборной, извините, я не преувеличиваю, это моё достижение, так сказать. Потом люди подтянулись, благодаря всем нам мы спасли платаны на Соборной и ещё тысячи деревьев, — сказал Дмитрий Рябченко.

Он также заявил, что из-за его деятельности экологические инспекторы составляли протоколы в отношении КП «Николаевские парки».

— Благодаря мне на КП «Парки» экоинспекторами составлено, наверное, не менее 15 протоколов и так далее. Конечно, получается, что я своей деятельностью хотел и постоянно хочу их дискредитировать. В принципе, да, они прекрасно работают, в этом я согласен. Николаевцы, вот ко всем вам обращаюсь: люди работают, озеленяют город, делают его прекрасным, борются за каждое дерево. А тут появился Дмитрий Рябченко и начал их дискредитировать. И настолько уже дискредитировал, что они были вынуждены подать на меня в суд, — заявил активист.

Дмитрий Рябченко также зачитал другой фрагмент иска, в котором, по его словам, предприятие утверждает, что он «систематически распространяет в отношении истца недостоверную информацию, которая порочит деловую репутацию КП «Николаевские парки».

— Мне понравилась эта фраза, что я оказываю влияние на всех пользователей Facebook». Дмитрий Чучмай, ну вы мне льстите. Если бы я оказывал влияние на всех пользователей, представляете, какая это была бы монетизация? Это, наверное, 1,5 миллиарда в Facebook или миллиард. Я написал о КП «Парки» — 1,5 миллиарда прочитали бы, и сразу поступили бы средства, и на эти деньги посадили бы деревья. Дмитрий Александрович, меня нужно повысить. Правильно? Надо увеличивать количество моих подписчиков. А то у меня их мало, несчастных сколько там тысяч. А теперь вот будет — раз я имею влияние на всех пользователей Facebook, — сказал он.

Дмитрий Рябченко предположил, что дело может завершиться требованием публично опровергнуть его заявления или извиниться перед предприятием.

— Ну что делать? Каким бы ни было требование суда, придётся извиняться. Представляете? Извиняться, молить, просить. Ну что делать? Правда должна восторжествовать. Верно, николаевцы? Так что буду держать вас в курсе, обязательно будет видеозапись судебного заседания, потому что вы все должны знать, как я опозорил, дискредитировал коммунальное предприятие. Оно же всем нравится. А я, выполняя задание агентов Кремля, судя по всему, опозорил это предприятие, — иронично добавил активист.

В заключение Дмитрий Рябченко заявил, что в иске приведены скриншоты его постов, а также содержатся требования об опровержении информации.

Как известно, в марте 2026 года депутат Николаевского областного совета от «Европейской солидарности» Алла Ряжских подала в суд на бывшую коллегу и врача Светлану Федорову, требуя опровержения и компенсации морального вреда в размере 100 тысяч гривен за защиту чести и достоинства. В июле 2026 года Ингульский районный суд Николаева частично удовлетворил этот иск: Федорову обязали записать видео с опровержением в отношении депутата облсовета Ряжских.

Напомним, в 2025–2026 годах КП «Николаевские парки» неоднократно становилось предметом критики из-за качества работы. Еще летом 2025 года выяснилось, что весной в городе не высадили ни одного дерева, а на Центральном проспекте засохла бирючина — кусты, которыми КП хотело заменить чугунный забор и закупило за 1,5 миллиона гривен в рамках контракта на 3,5 миллиона. В декабре 2025 года подрядчик, обустраивая парковку возле исторического здания в центре, повредил корни семи деревьев. В начале 2026 года в предприятии заявляли, что с 1 января полностью отказались от подрядчиков и все работы выполняют самостоятельно, а также анонсировали идею выращивать цветы в собственных теплицах. Впрочем, уже в конце марта в КП признали недостаток финансирования на высадку деревьев, которые хотели снести как аварийные, хотя экоинспекция настаивала на проведении профессиональной экспертизы.