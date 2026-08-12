Для стабильного прохождения зимы Николаев получил 24 трансформатора на свыше ₴30 млн

Иллюстративное фото: трансформаторы, которые «Николаевоблэнерго» получило от волонтеров

Николаев переведет из государственной в коммунальную собственность 24 силовых трансформатора общей стоимостью более 30 миллионов гривен.

Соответствующий проект решения рассмотрел исполнительный комитет Николаевского городского совета на заседании 12 августа, сообщают «НикВести».

Трансформаторы планируется использовать для обеспечения стабильной работы городской инфраструктуры в течение отопительного сезона 2026–2027 годов.

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Как сообщила заместитель начальника управления коммунального имущества Николаевского городского совета Татьяна Дмитрова, речь идет о трансформаторах общей стоимостью 30 миллионов 815 тысяч гривен.

«В целях обеспечения бесперебойного прохождения отопительного периода, в соответствии с распоряжением Кабинета Министров и решениями городского совета дано согласие на принятие в коммунальную собственность Николаевской территориальной общины из государственной собственности 24 силовых трансформатора общей стоимостью 30 миллионов 815 тысяч гривен», — отметила Татьяна Дмитрова.

Для оформления передачи имущества исполком создаст специальную комиссию из девяти человек. Она должна провести приемку-передачу трансформаторов и оформить соответствующий акт, который в дальнейшем будет представлен на утверждение исполнительному комитету.

После завершения процедуры приемки-передачи трансформаторы официально перейдут в собственность Николаевской городской территориальной громады.

Напомним, в августе 2026 года правительство передало громадам Николаевской области 27 трансформаторов и другое энергетическое оборудование для подготовки к отопительному сезону, закупленное на средства гранта правительства Японии.



Ранее, в январе 2026 года, сообщалось, что в Николаеве в этом году установят 15 когенерационных установок общей мощностью 27,5 мегаватт.