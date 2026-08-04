 Правительство передало громадам Николаевской области 27 трансформаторов для подготовки к зиме

  • вторник

    4 августа, 2026

  • 32.4°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 4 августа , 2026 вторник

  • Николаев • 32.4° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Самоуправление 12:15, 04 августа, 2026

Правительство передало громадам Николаевской области 27 трансформаторов для подготовки к зиме

Громады Николаевской области получили дополнительное энергетическое оборудование для подготовки к отопительному сезону. В частности, им передали 27 трансформаторов и другое оборудование, закупленное на средства гранта правительства Японии.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, полученное оборудование будет использоваться для подготовки энергетической инфраструктуры региона к зимнему периоду.

«Как показал опыт уже пяти зим в условиях российского энергетического террора, запас оборудования и способность к быстрому восстановлению — это стратегическая необходимость», — отметил премьер.

Сергей Корецкий добавил, что правительство и в дальнейшем будет искать дополнительные возможности для укрепления энергетической устойчивости Украины, уделяя особое внимание прифронтовым регионам.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство темпами выполнения «планов устойчивости», разработанных для подготовки страны к зимнему периоду.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

Последние новости про: Отопительный сезон

Зеленский провел первую встречу с премьер-министром Корецким: обсуждали подготовку к зиме
Задолженность жителей Николаева за тепло превысила ₴275 млн: «Николаевоблтеплоэнерго» угрожает судебными исками
В двух микрорайонах Николаева 30 июля не будет света: что известно
Реклама
Читайте также:
новости
В школах Николаева из-за усиления обстрелов ученики могут учиться в две смены в укрытиях

Дарина Мельничук
новости
Убирали берег озера, красили скамейки, сносили аварийные деревья: в «Николаевских парках» рассказали, как ухаживали за парком «Лески»

Юлия Лукьяненко
новости
В Николаеве жители Терновки пожаловались на стихийную свалку

Алина Квитко
новости
В Корабельном районе Николаева полностью откачали воду с поля стадиона спортшколы №5

Алиса Меликадамян
новости
Для очистки Южного Буга запланировано мероприятий почти на ₴29 млрд

Юлия Бойченко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Отопительный сезон

В двух микрорайонах Николаева 30 июля не будет света: что известно
Задолженность жителей Николаева за тепло превысила ₴275 млн: «Николаевоблтеплоэнерго» угрожает судебными исками
Зеленский провел первую встречу с премьер-министром Корецким: обсуждали подготовку к зиме

В школах Николаева из-за усиления обстрелов ученики могут учиться в две смены в укрытиях

Из-за ночной атаки на Николаев погиб человек, семеро пострадали: повреждены частные дома и многоэтажки

5 часов назад

Россияне сбросили взрывчатку с дрона на жителя Николаевской области, который торговал на рынке

Главное сегодня