Правительство передало громадам Николаевской области 27 трансформаторов для подготовки к зиме

Громады Николаевской области получили дополнительное энергетическое оборудование для подготовки к отопительному сезону. В частности, им передали 27 трансформаторов и другое оборудование, закупленное на средства гранта правительства Японии.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, полученное оборудование будет использоваться для подготовки энергетической инфраструктуры региона к зимнему периоду.

«Как показал опыт уже пяти зим в условиях российского энергетического террора, запас оборудования и способность к быстрому восстановлению — это стратегическая необходимость», — отметил премьер.

Сергей Корецкий добавил, что правительство и в дальнейшем будет искать дополнительные возможности для укрепления энергетической устойчивости Украины, уделяя особое внимание прифронтовым регионам.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство темпами выполнения «планов устойчивости», разработанных для подготовки страны к зимнему периоду.