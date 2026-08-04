Спасатели показали последствия удара по Николаеву, в результате которого погибла женщина
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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Спасатели показали фотографии и рассказали о последствиях ночной российской атаки на Николаев, в результате которой погибла 89-летняя женщина, еще семь человек получили ранения.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Ночью 4 августа россияне атаковали жилой сектор города ударными беспилотниками. Среди пострадавших — две девочки в возрасте 2 и 12 лет. Их госпитализировали, после чего медики назначили амбулаторное лечение.
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В результате обстрела загорелся частный жилой дом. Спасатели оперативно ликвидировали пожар площадью 25 квадратных метров.
Также в результате атаки разрушены два частных дома, ещё семь домов получили повреждения. Кроме того, повреждён автомобиль и выбиты окна в трёх многоквартирных домах.
К ликвидации последствий были привлечены 14 спасателей и четыре единицы специальной техники. На месте также работали психологи ГСЧС, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины, полицейские, медики и аварийные службы.
Напомним, что за последние сутки в Галициновской громаде Николаевской области в результате одного из ударов возник пожар на складе. Также россияне атаковали FPV-дроном Куцурубскую громаду.
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