 Спасатели показали последствия удара по Николаеву, в результате которого погибла женщина

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Спасатели показали последствия удара по Николаеву, в результате которого погибла женщина

Наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: ДСНСПоследствия обстрела Николаева 4 августа 2026 года. Фото: ГСЧС

Спасатели показали фотографии и рассказали о последствиях ночной российской атаки на Николаев, в результате которой погибла 89-летняя женщина, еще семь человек получили ранения.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Ночью 4 августа россияне атаковали жилой сектор города ударными беспилотниками. Среди пострадавших — две девочки в возрасте 2 и 12 лет. Их госпитализировали, после чего медики назначили амбулаторное лечение.

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В результате обстрела загорелся частный жилой дом. Спасатели оперативно ликвидировали пожар площадью 25 квадратных метров.

Также в результате атаки разрушены два частных дома, ещё семь домов получили повреждения. Кроме того, повреждён автомобиль и выбиты окна в трёх многоквартирных домах.

К ликвидации последствий были привлечены 14 спасателей и четыре единицы специальной техники. На месте также работали психологи ГСЧС, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины, полицейские, медики и аварийные службы.

Наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: ДСНСПоследствия обстрела Николаева 4 августа 2026 года. Фото: ГСЧС
Наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: ДСНСПоследствия обстрела Николаева 4 августа 2026 года. Фото: ГСЧС
Наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: ДСНСПоследствия обстрела Николаева 4 августа 2026 года. Фото: ГСЧС
Наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: ДСНСПоследствия обстрела Николаева 4 августа 2026 года. Фото: ГСЧС
Наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: ДСНСПоследствия обстрела Николаева 4 августа 2026 года. Фото: ГСЧС

Напомним, что за последние сутки в Галициновской громаде Николаевской области в результате одного из ударов возник пожар на складе. Также россияне атаковали FPV-дроном Куцурубскую громаду.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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