В двух микрорайонах Николаева 30 июля не будет света: что известно
-
- Светлана ИванченкоКорреспондент
-
Завтра, 30 июля, ориентировочно с 8:00 до 20:00 в микрорайонах Лески и Намыв в Николаеве не будет света.
Как сообщили в АО «Николаевоблэнерго», отключения связаны с плановыми работами, которые проводятся в рамках подготовки электросетей к отопительному сезону.
Ранее сообщалось, что Украина готовится к более сложной зиме из-за рисков новых атак на энергосистему.
Последние новости про: Отключения электроэнергии
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести