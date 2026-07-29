 В двух микрорайонах Николаева 30 июля не будет света: что известно

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Главная Новости Общество 16:35, 29 июля, 2026

В двух микрорайонах Николаева 30 июля не будет света: что известно

Відключення світла у Миколаєві. Архівне фото: НикВестиОтключение электричества в Николаеве. Архивное фото: НикВести

Завтра, 30 июля, ориентировочно с 8:00 до 20:00 в микрорайонах Лески и Намыв в Николаеве не будет света.

Как сообщили в АО «Николаевоблэнерго», отключения связаны с плановыми работами, которые проводятся в рамках подготовки электросетей к отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к более сложной зиме из-за рисков новых атак на энергосистему.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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