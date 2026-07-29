 Николаев снова ищет проектантов для восстановления 68 домов за деньги Всемирного банка

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Николаев снова ищет проектантов для восстановления 68 домов за деньги Всемирного банка

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В Николаеве продолжается отбор консультантов, которые будут разрабатывать проекты восстановления 68 многоквартирных домов в рамках программы «HOPE», финансируемой Всемирным банком.

К концу 2027 года город планирует получить готовую проектную документацию для каждого дома, после чего — приступить к закупкам строительных работ, сообщил в комментарии «НикВести» заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета Игорь Набатов.

По его словам, сейчас город проводит девять закупок — по их результатам будут выбраны консультанты, которые будут разрабатывать проекты восстановления домов.

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Все участники проходят отбор в соответствии с процедурами Всемирного банка в три этапа: сначала компании подают документы для подтверждения квалификации, затем — технические и финансовые предложения, после чего проводятся переговоры и заключается договор.

— Сейчас мы находимся по всем девяти закупкам либо на первом, либо на втором раунде, — сказал Игорь Набатов.

По словам чиновника, на данный момент в закупках участвуют только украинские компании, за исключением турецкой компании Denzai.

После определения консультантов они должны подготовить для каждого дома несколько вариантов эскизного проекта, которые будут согласовываться с заказчиком и жильцами. Далее консультант должен разработать полную проектную документацию, организовать прохождение экспертизы и подготовить техническое задание для будущего подрядчика.

— К концу 2027 года мы должны получить уже полностью спроектированный кластер по каждому дому, — отметил Игорь Набатов.

После этого через закупочную платформу Всемирного банка STEP объявляются тендеры на выполнение строительных работ, отметил он.

Ранее в Министерстве развития громад и территорий Украины «НикВести» пояснили, что закупки по поиску подрядчиков для разработки проектов восстановления разрушенных жилых домов в Николаеве решили перезапустить из-за требований к участникам тендеров. В настоящее время рассматривается возможность смягчения условий участия в закупках, но для этого с соответствующим предложением в Всемирный банк должен обратиться городской совет.

HOPE: Восстановление жилья в Николаеве

В 2025 году стало известно, что Николаев получит 150 миллионов гривен от Всемирного банка на разработку проектно-сметной документации по восстановлению многоквартирных домов в рамках проекта «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей «HOPE». Проектирование будет осуществляться не по отдельным домам, а кластерами. В каждый из 21 кластера вошло от 2 до 5 многоэтажных домов, подвергшихся разрушению.

Изначально речь шла о разработке проектов восстановления 54 домов, но сейчас их количество увеличивают до 69.

«НикВести» поинтересовались у городских властей, успеют ли восстановить жилые дома по разработанным проектам до истечения срока их действия. Там ответили, что не уверены, успеют ли восстановить все дома к 2027 году. Однако мэр Николаева Александр Сенкевич рассчитывает, что после разработки проектной документации на восстановление многоэтажек Всемирный банк профинансирует также их восстановление.

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Впоследствии стало известно, что в этот перечень вошли как минимум четыре дома, для которых уже разработана проектно-сметная документация — об этом говорится в статье «НикВести» «Проекты восстановления 4 домов в Николаеве закажут дважды: почему это произошло и как власти будут избегать дублирования».

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства пояснили, что уже разработанные городом проекты включают стабилизационные меры, а по проекту «HOPE» — энергосбережение и благоустройство.

«В любом случае наши проекты более узконаправленные, чем те, которые будут разрабатываться в рамках «HOPE», — добавили там.

По состоянию на ноябрь 2025 года продолжались тендеры на поиск проектировщиков капитального ремонта многоквартирных домов, вошедших в программу «HOPE».

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.
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Этот материал подготовлен в рамках проекта REACH – Медийные партнёрства для подотчётности и доверия, реализуемого International Media Support (IMS) при поддержке Министерства иностранных дел Дании. Содержание отражает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией правительства Дании. Поддержка Дании укрепляет гражданское общество и независимые медиа в Украине, включая Николаев.

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