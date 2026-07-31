Пожар сухой травы в Николаевской области перекинулся на дачу: пострадал мужчина

Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС Николаевской области

Сухостой, кустарник и мусор вновь массово горели в Николаевской области. За сутки спасатели ликвидировали 33 пожара, во время одного из них пострадал 77-летний мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

На территории садового товарищества в селе Надбужское загорелись сухостой и кустарники. Огонь перекинулся на дачный участок и сарай. На месте обнаружили 77-летнего мужчину с ожогами. Его госпитализировали, обстоятельства получения травм устанавливаются. Пожар ликвидировали на площади 1,5 гектара.

Почти все остальные пожары были вызваны возгоранием сухой растительности, мусора, кустарников и пожнивных остатков на открытых территориях и в жилом секторе.

Больше всего пожаров зафиксировали в Николаевском районе — 11. Еще девять произошли в Баштанском районе, шесть — в Вознесенском, пять — в Первомайском и два — в Николаеве. В целом огонь охватил более 25 гектаров.

Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС Николаевской области

Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС Николаевской области

Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС Николаевской области

Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС Николаевской области

Всего с начала 2026 года в Николаевской области зарегистрировано 1700 пожаров. По данным спасателей, чаще всего возгорания возникали из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил пожарной безопасности и боевых действий.