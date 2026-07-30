Пламя едва не охватило жилые дома: в Николаевской области за сутки произошло 36 пожаров
-
- Мария ХамицевичКорреспондент
-
В течение суток, 29 июля, в Николаевской области произошло 36 пожаров, не связанных с российскими атаками.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Чаще всего горели сухостой, кустарники, пожнивные остатки и мусор на открытых территориях и в жилом секторе.
Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.
Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.
Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым
Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.
В селе Петропавловское Гороховской громады огонь от сухой травы едва не перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки. Пожарным удалось не допустить распространения пламени и спасти три жилых дома.
Больше всего пожаров произошло в Николаевском районе — 11. Еще 10 возникли в Николаеве, восемь — в Баштанском районе, четыре — в Вознесенском и три — в Первомайском. Общая площадь, охваченная огнем, превысила 18 гектаров.
К ликвидации пожаров, помимо подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, привлекались местные пожарные команды.
Всего с начала 2026 года в Николаевской области зарегистрировано 1700 пожаров. По данным спасателей, чаще всего возгорания возникали из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил пожарной безопасности и боевых действий.
Последние новости про: Пожары
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести