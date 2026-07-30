Пламя едва не охватило жилые дома: в Николаевской области за сутки произошло 36 пожаров

Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС Николаевской области

В течение суток, 29 июля, в Николаевской области произошло 36 пожаров, не связанных с российскими атаками.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Чаще всего горели сухостой, кустарники, пожнивные остатки и мусор на открытых территориях и в жилом секторе.

В селе Петропавловское Гороховской громады огонь от сухой травы едва не перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки. Пожарным удалось не допустить распространения пламени и спасти три жилых дома.

Больше всего пожаров произошло в Николаевском районе — 11. Еще 10 возникли в Николаеве, восемь — в Баштанском районе, четыре — в Вознесенском и три — в Первомайском. Общая площадь, охваченная огнем, превысила 18 гектаров.

К ликвидации пожаров, помимо подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, привлекались местные пожарные команды.

Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС Николаевской области

Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС Николаевской области

Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС Николаевской области

Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС Николаевской области

Всего с начала 2026 года в Николаевской области зарегистрировано 1700 пожаров. По данным спасателей, чаще всего возгорания возникали из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил пожарной безопасности и боевых действий.