 Пламя едва не охватило жилые дома: в Николаевской области за сутки произошло 36 пожаров

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Главная Новости Инциденты 12:04, 30 июля, 2026

Пламя едва не охватило жилые дома: в Николаевской области за сутки произошло 36 пожаров

Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛиквидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС Николаевской области

В течение суток, 29 июля, в Николаевской области произошло 36 пожаров, не связанных с российскими атаками.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Чаще всего горели сухостой, кустарники, пожнивные остатки и мусор на открытых территориях и в жилом секторе.

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В селе Петропавловское Гороховской громады огонь от сухой травы едва не перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки. Пожарным удалось не допустить распространения пламени и спасти три жилых дома.

Больше всего пожаров произошло в Николаевском районе — 11. Еще 10 возникли в Николаеве, восемь — в Баштанском районе, четыре — в Вознесенском и три — в Первомайском. Общая площадь, охваченная огнем, превысила 18 гектаров.

К ликвидации пожаров, помимо подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, привлекались местные пожарные команды.

Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛиквидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС Николаевской области
Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛиквидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС Николаевской области
Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛиквидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС Николаевской области
Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛиквидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС Николаевской области

Всего с начала 2026 года в Николаевской области зарегистрировано 1700 пожаров. По данным спасателей, чаще всего возгорания возникали из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил пожарной безопасности и боевых действий.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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