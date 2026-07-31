«Просим только найти компромисс», — родители николаевских пловцов просят объяснить отказ в утренних тренировках по субботам в «Зоре»

Муниципальный бассейн спортивного комплекса «Зоря», август 2024 года. Архивная фотография НикВести

Родители воспитанников отделения плавания КДЮСШ «Украина» просят пересмотреть решение о расписании занятий в бассейне спорткомплекса «Зоря», чтобы обеспечить детям тренировки в первой половине дня по субботам, начиная с 1 сентября.

Об этом они отмечают в обращении к мэру Николаева Александру Сенкевичу и депутатам Николаевского городского совета, пишут «НикВести».

Как пишет автор обращения Ольга Кушнарева, ранее они уже поднимали этот вопрос, однако получили ответ от управления по делам физической культуры и спорта о том, что коммунальное учреждение «Центральный городской стадион» не имеет возможности увеличить время для тренировок. Впрочем, родители считают такой ответ недостаточно обоснованным.

Обращение родителей воспитанников отделения плавания КДЮСШ «Украина» Обращение родителей воспитанников отделения плавания КДЮСШ «Украина»

Обращение родителей воспитанников отделения плавания КДЮСШ «Украина» Обращение родителей воспитанников отделения плавания КДЮСШ «Украина»

«Предоставленный ответ не содержит надлежащего обоснования — не указана конкретная причина невозможности проведения занятий; не указано, существует ли нормативно-правовой запрет; не названо должностное лицо, принявшее решение; не указан документ, которым это решение оформлено; не приведены данные о фактической занятости бассейна; не сообщено, рассматривались ли другие варианты; детям не предложена ни одна альтернатива», — говорится в обращении.

Родители отмечают, что, по их информации, значительная часть времени работы бассейна в будние дни отводится под платные посещения. Однако они подчеркивают, что вопрос касается детей 8–12 лет, для которых утренние тренировки в выходной день являются более комфортными и эффективными.

«В будние дни дети учатся в учреждениях общего среднего образования, выполняют домашние задания и уже имеют учебную и тренировочную нагрузку. Поэтому перенос дополнительных занятий на поздний вечер в будние дни не является равноценной альтернативой и не учитывает их возраст, режим дня, необходимость отдыха и восстановления. Мы не требуем отмены платных услуг. Однако просим объективно проверить распределение времени в муниципальном спортивном объекте и объяснить, не предоставляется ли платным посещениям фактическое преимущество перед учебно-тренировочной работой детей, являющихся воспитанниками муниципальной спортивной школы», — отмечают авторы обращения.

Реклама

Среди возможных вариантов они предлагают проводить утренние занятия по субботам, выделить хотя бы часть утренних часов или частично пересмотреть действующее расписание.

В обращении родители просят повторно рассмотреть вопрос, предоставить мотивированный ответ со ссылкой на конкретные основания принятого решения и найти возможность организовать утренние тренировки или предложить реальную альтернативу.

Напомним, в Николаеве планируют обустроить безбарьерный подъезд на территории спорткомплекса и бассейна «Зоря». Там продолжается ремонт помещений, где защитники, в том числе с ампутированными конечностями, будут проходить реабилитацию.