«Просим только найти компромисс», — родители николаевских пловцов просят объяснить отказ в утренних тренировках по субботам в «Зоре»
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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Родители воспитанников отделения плавания КДЮСШ «Украина» просят пересмотреть решение о расписании занятий в бассейне спорткомплекса «Зоря», чтобы обеспечить детям тренировки в первой половине дня по субботам, начиная с 1 сентября.
Об этом они отмечают в обращении к мэру Николаева Александру Сенкевичу и депутатам Николаевского городского совета, пишут «НикВести».
Как пишет автор обращения Ольга Кушнарева, ранее они уже поднимали этот вопрос, однако получили ответ от управления по делам физической культуры и спорта о том, что коммунальное учреждение «Центральный городской стадион» не имеет возможности увеличить время для тренировок. Впрочем, родители считают такой ответ недостаточно обоснованным.
«Предоставленный ответ не содержит надлежащего обоснования — не указана конкретная причина невозможности проведения занятий; не указано, существует ли нормативно-правовой запрет; не названо должностное лицо, принявшее решение; не указан документ, которым это решение оформлено; не приведены данные о фактической занятости бассейна; не сообщено, рассматривались ли другие варианты; детям не предложена ни одна альтернатива», — говорится в обращении.
Родители отмечают, что, по их информации, значительная часть времени работы бассейна в будние дни отводится под платные посещения. Однако они подчеркивают, что вопрос касается детей 8–12 лет, для которых утренние тренировки в выходной день являются более комфортными и эффективными.
«В будние дни дети учатся в учреждениях общего среднего образования, выполняют домашние задания и уже имеют учебную и тренировочную нагрузку. Поэтому перенос дополнительных занятий на поздний вечер в будние дни не является равноценной альтернативой и не учитывает их возраст, режим дня, необходимость отдыха и восстановления. Мы не требуем отмены платных услуг. Однако просим объективно проверить распределение времени в муниципальном спортивном объекте и объяснить, не предоставляется ли платным посещениям фактическое преимущество перед учебно-тренировочной работой детей, являющихся воспитанниками муниципальной спортивной школы», — отмечают авторы обращения.
Среди возможных вариантов они предлагают проводить утренние занятия по субботам, выделить хотя бы часть утренних часов или частично пересмотреть действующее расписание.
В обращении родители просят повторно рассмотреть вопрос, предоставить мотивированный ответ со ссылкой на конкретные основания принятого решения и найти возможность организовать утренние тренировки или предложить реальную альтернативу.
Напомним, в Николаеве планируют обустроить безбарьерный подъезд на территории спорткомплекса и бассейна «Зоря». Там продолжается ремонт помещений, где защитники, в том числе с ампутированными конечностями, будут проходить реабилитацию.
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