Морпехи 40-й бригады сбили российский дрон на рекордной высоте недалеко от Николаева

Морпехи 40-й бригады на рекордной высоте сбили российский дрон вблизи Николаева, иллюстративное фото 40-й ОБрМП

Военные 40-й бригады морской пехоты на рекордной высоте сбили российский беспилотник ZALA в небе возле Николаева

Об этом сообщили в 40-й отдельной бригаде морской пехоты.

Вражескую воздушную цель уничтожили операторы дронов-перехватчиков на высоте 6617 метров. Для ликвидации небольшого и скоростного БПЛА на такой высоте расчет применил высокоточную работу и специальное мастерство.

«Операторы дронов-перехватчиков 40-й отдельной бригады морской пехоты установили рекорд и в небе Николаевской области уничтожили вражеский БПЛА ZALA на высоте 6617 м. Перехват столь малых и быстрых воздушных целей на такой высоте требует высокого мастерства операторов, точности и слаженной работы расчета», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве прошли торжества по случаю восьмой годовщины создания 123-й отдельной бригады территориальной обороны.