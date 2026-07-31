Морпехи 40-й бригады сбили российский дрон на рекордной высоте недалеко от Николаева
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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Военные 40-й бригады морской пехоты на рекордной высоте сбили российский беспилотник ZALA в небе возле Николаева
Об этом сообщили в 40-й отдельной бригаде морской пехоты.
Вражескую воздушную цель уничтожили операторы дронов-перехватчиков на высоте 6617 метров. Для ликвидации небольшого и скоростного БПЛА на такой высоте расчет применил высокоточную работу и специальное мастерство.
«Операторы дронов-перехватчиков 40-й отдельной бригады морской пехоты установили рекорд и в небе Николаевской области уничтожили вражеский БПЛА ZALA на высоте 6617 м. Перехват столь малых и быстрых воздушных целей на такой высоте требует высокого мастерства операторов, точности и слаженной работы расчета», — говорится в сообщении.
Напомним, что в Николаеве прошли торжества по случаю восьмой годовщины создания 123-й отдельной бригады территориальной обороны.
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