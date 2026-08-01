 Инженера «Николаевводоканала» подозревают в завышении стоимости закупки почти на ₴690 тыс., суд отстранил его

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Инженера «Николаевводоканала» подозревают в завышении стоимости закупки почти на ₴690 тыс., суд отстранил его

Комунальне підприємство «Миколаївводоканал». Фото зі сторінки підприємстваКоммунальное предприятие «Николаевводоканал». Фото со страницы предприятия

Витовский районный суд отстранил от должности инженера «Николаевводоканала», подозреваемого в злоупотреблении при закупке оборудования. По версии следствия, из-за заключения договора по завышенной цене предприятие переплатило почти 690 тысяч гривен.

Об этом говорится в постановлении Витовского районного суда от 23 июля, пишут «НикВести».

Уголовное производство касается закупки монтажных комплектов для затворов, которые «Николаевводоканал» приобрел в феврале 2023 года у ООО «Эко Гениус» без проведения открытых торгов. Следствие считает, что чиновник использовал служебное положение в интересах поставщика. Правоохранители отмечают, что с директором ООО «Эко Гениус» он находился в дружеских отношениях и предложил использовать компанию в качестве поставщика.

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Следователи отмечают, что для искусственного завышения стоимости товара чиновник обеспечил поступление формальных коммерческих предложений с заведомо завышенными ценами от трех других предприятий, скрыв реальную рыночную стоимость. Такие предложения предприятию предоставили ООО «Торговая компания Регион Комплект», ЧП «БКН», ООО «Консалтинговая компания Бизнесфорвард Украина» и само ООО «Эко Гениус».

1 февраля 2023 года «Водоканал» заключил договор с ООО «Эко Гениус» на поставку деталей комплектов фланцевых соединений. В частности, три монтажных комплекта для затвора DN1200 PN10 стоили почти 2,75 миллиона гривен, а общая стоимость договора составила более 8,34 миллиона гривен.

Экспертиза следствия установила, что рыночная стоимость трех монтажных комплектов была меньше на 686 тысяч. Эту сумму следователи называют убытками, нанесенными предприятию.

О подозрении в злоупотреблении служебным положением должностному лицу объявили 16 июля 2026 года. Прокуратура просила отстранить подозреваемого от работы.

Сам подозреваемый и его защитник возражали против этого ходатайства. Они подчеркивали, что расследование ведется еще с 2023 года, в 2024 году уже были проведены обыски, все необходимые документы переданы следствию, а после этого должностное лицо не совершало никаких других противоправных действий. Впрочем, судья Витовского райсуда удовлетворила ходатайство прокуратуры и отстранила чиновника от исполнения обязанностей на срок в два месяца. За совершенное правонарушение ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Справка. В соответствии с принципом презумпции невиновности лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу. Уведомление о подозрении, избрание меры пресечения, проведение обысков или другие процессуальные действия не означают признания человека виновным. Материал может содержать информацию о процессуальном статусе фигуранта, а также данные из официальных, открытых и редакционных источников.

Напомним, в мае 2025 года следователи провели обыски в помещении КП «Николаевводоканал» в рамках расследования предполагаемой растраты бюджетных средств. Данный эпизод касается заключения энергосервисных договоров на обслуживание объектов водоснабжения.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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