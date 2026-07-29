В Николаевской области за сутки произошло 25 пожаров, большинство из которых — на открытых территориях. Фото: ГСЧС Николаевской области

За прошедшие сутки в Николаевской области зарегистрировали 25 пожаров, не связанных с боевыми действиями.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Один из них возник в девятиэтажном жилом доме в Николаеве. На лестничной клетке первого этажа загорелся мусор.

«Спасатели вывели на свежий воздух пятерых жильцов квартир первого этажа. Пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные пожары произошли на открытых территориях.

В Николаевской области за сутки произошло 25 пожаров, большинство — на открытых территориях. Фото: ГСЧС Николаевской области В Николаевской области за сутки произошло 25 пожаров, большинство — на открытых территориях. Фото: ГСЧС Николаевской области

Напомним, что в течение 27 июля в Николаевской области было зарегистрировано 40 пожаров. Один из них едва не перекинулся на лесное урочище, еще во время одного пострадал мужчина.