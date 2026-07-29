В Николаевской области за сутки произошло 25 пожаров, большинство из которых — на открытых территориях
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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За прошедшие сутки в Николаевской области зарегистрировали 25 пожаров, не связанных с боевыми действиями.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Один из них возник в девятиэтажном жилом доме в Николаеве. На лестничной клетке первого этажа загорелся мусор.
«Спасатели вывели на свежий воздух пятерых жильцов квартир первого этажа. Пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что остальные пожары произошли на открытых территориях.
Напомним, что в течение 27 июля в Николаевской области было зарегистрировано 40 пожаров. Один из них едва не перекинулся на лесное урочище, еще во время одного пострадал мужчина.
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