 В Николаевской области за сутки произошло 25 пожаров, большинство из которых — на открытых территориях

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Главная Новости Инциденты 11:01, 29 июля, 2026

В Николаевской области за сутки произошло 25 пожаров, большинство из которых — на открытых территориях

На Миколаївщині за добу сталося 25 пожеж, більшість — на відкритих територіях. Фото: ДСНС МиколаївщиниВ Николаевской области за сутки произошло 25 пожаров, большинство из которых — на открытых территориях. Фото: ГСЧС Николаевской области

За прошедшие сутки в Николаевской области зарегистрировали 25 пожаров, не связанных с боевыми действиями.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Один из них возник в девятиэтажном жилом доме в Николаеве. На лестничной клетке первого этажа загорелся мусор.

«Спасатели вывели на свежий воздух пятерых жильцов квартир первого этажа. Пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные пожары произошли на открытых территориях.

На Миколаївщині за добу сталося 25 пожеж, більшість — на відкритих територіях. Фото: ДСНС МиколаївщиниВ Николаевской области за сутки произошло 25 пожаров, большинство — на открытых территориях. Фото: ГСЧС Николаевской области
На Миколаївщині за добу сталося 25 пожеж, більшість — на відкритих територіях. Фото: ДСНС МиколаївщиниВ Николаевской области за сутки произошло 25 пожаров, большинство — на открытых территориях. Фото: ГСЧС Николаевской области

Напомним, что в течение 27 июля в Николаевской области было зарегистрировано 40 пожаров. Один из них едва не перекинулся на лесное урочище, еще во время одного пострадал мужчина.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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