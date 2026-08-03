11-летний певец с Николаевщины вошел в длинный список нацотбора на Детское Евровидение

11-летний певец из Николаевской области вошел в длинный список национального отбора на «Детское Евровидение». Фото: «Суспильне Николаев»/Надежда Ковтан

11-летний певец Владислав Данилевский, который сейчас живет в Южноукраинске в Николаевской области, вошел в длинный список национального отбора на Детское Евровидение в 2026 году. Он попал туда уже во второй раз.

Об этом сообщает «Суспільне. Миколаїв».

Владислав Данилевский растет в семье музыкантов: его родители преподают вокал в музыкальной школе в Киеве. Отец мальчика с детства играет на гитаре и поет, а сейчас выступает в военном оркестре 40-й отдельной артиллерийской бригады им. Великого князя Витовта «Art military band».

Мать Владислава рассказала, что мальчик начал петь раньше, чем говорить.

— Он всё, что слышал, пел. Ему ещё не было двух лет. Он брал палочки от суши и барабанил. А потом он пел просто дома. Пел в школе на каких-то мероприятиях. Это были съемки, потом наступили времена ковида, поэтому все проходило онлайн, — рассказала мама певца Екатерина.

Владислав с родителями. «Суспильне» Николаев/Надежда Ковтан

Во время войны семья переехала из Киева в Южнокраинск. Мальчик записался в образцовый театр эстрадной песни «Галатея». Его руководительница Ирина Манзенко считает, что талант мальчика был заметен сразу.

— Его отец — мой выпускник, и, как говорится, талант передается детям. Но здесь другое дело. Здесь талант вообще взорвался, — рассказала Ирина Манзенко.

В 2025 году Владислав уже прошел в длинный список национального отбора на Евровидение. Он вошел в девятку лучших. По словам мамы, этот опыт дал новые возможности и новых друзей.

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— После этого его приглашали. Они со Светланой Тарабаровой выступали на «Завтраке 1+1». Затем они выступали зимой на рождественских встречах с Виктором Павликом вместе в одном номере. Друзья, которых он там встретил, дети, с которыми он познакомился, — это единомышленники, такие же, как и он, с которыми ему комфортно общаться, — отметила Екатерина.

В этом году парень снова оказался среди 15 отобранных участников. Прослушивание состоялось в Киеве в формате концерта в ТРЦ с звездным жюри.

За несколько дней до прослушивания Владислав вернулся с международного конкурса в Испании. Там он завоевал гран-при.

— Там сначала давали по две песни. Каждому давали по две песни. Я подхожу, и мне почему-то за одну песню дают первое место. Я думаю: «А почему мне за одну песню дали?». И в конце мне дали гран-при. Я был так счастлив. Это было очень круто, — рассказал Владислав.

Владислав получил гран-при конкурса в Испании. Фото из семейного архива

В этом году на участие в конкурсе поступило рекордное количество заявок — 642, однако в следующий этап отобрали лишь 15 юных исполнителей.

Напомним, 10-летняя жительница Николаева Оливия Ткачик вошла в длинный список национального отбора на «Детское Евровидение — 2026».