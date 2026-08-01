Николаевцев приглашают в краеведческий музей на лекции, выставку и тематические экскурсии в августе

Здание Николаевского областного краеведческого музея. Архивная фотография НикВести

В августе Николаевский областной краеведческий музей подготовил для посетителей тематические лекции, выставку, встречу, приуроченную ко Дню археолога, и традиционные экскурсии по выходным.

Об этом сообщили на странице музея в Facebook.

Так, 2 августа состоится тематическая лекция, приуроченная к Международному дню памяти жертв нацистского геноцида ромов, а 14 августа — праздничная встреча, посвященная Дню археолога, с участием ученых, историков, краеведов и археологов.

С 19 августа по 19 сентября в музее будет работать выставка «Фрагменты (не)тишины. 35 лет степного резонанса», посвященная Дню Независимости Украины.

Также каждое воскресенье в 14:00 будут проходить тематические экскурсии:

2 августа — интерактивная экскурсия для школьников «Клуб 4 лапы. О собаках и не только»;

9 августа — экскурсия «Тайны музейного двора и подвалов»;

16 августа — авторская лекция Татьяны Губской «История свадебного платья»;

23 августа — экскурсия-игра для детей «Волшебный мир насекомых».

В музее отметили, что для участия в мероприятиях необходима предварительная запись. Получить дополнительную информацию можно по телефонам: (0512) 37-70-14 и 093 814 24 36.

Музей работает ежедневно, кроме пятницы, с 09:00 до 17:00.

Напомним, в Николаеве оцифровали 312 музейных экспонатов, которые доступны для просмотра в онлайн-музее.