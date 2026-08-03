 В Березнеговатской громаде демонтируют имперские надписи и элементы на 23 памятниках

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Главная Новости Политика 15:44, 03 августа, 2026

В Березнеговатской громаде демонтируют имперские надписи и элементы на 23 памятниках

Демонтовані елетенти меморіалу. Фото: Миколаївський обласний краєзнавчий музейДемонтированные элементы мемориала. Фото: Николаевский областной краеведческий музей

В Березнеговатской громаде Николаевской области планируют демонтировать отдельные элементы памятников и памятных знаков, а также заменить надписи, содержащие символику российской имперской политики.

Соответствующее решение депутаты Березнеговатского поселкового совета поддержали во время сессии 29 июля. За проект проголосовал 21 депутат, пишут «НикВести».

Решение было принято во исполнение законов Украины о декоммунизации, запрете пропаганды российской имперской политики и деколонизации топонимии.

Согласно приложению к решению, изменения коснутся 23 памятников и памятных знаков в населенных пунктах громады. В частности, планируется:

  • заменить русскоязычные надписи на украинскоязычные;
  • заменить упоминания о «Великой Отечественной войне» на «Вторую мировую войну»;
  • заменить годы «1941–1945» на исторически корректные «1939–1945»;
  • демонтировать изображения ордена Отечественной войны, пятиконечных звёзд, георгиевских лент и других советских символов;
  • украинизировать фамилии погибших воинов, высеченные на памятниках.

Больше всего изменений коснется братских могил советских воинов, памятников воинам-односельчанам и мемориалов жертвам нацистских преступлений. На большинстве из них заменят советские формулировки и русскоязычные тексты, а также уберут символику, подпадающую под действие законодательства о декоммунизации и деколонизации. Например, в Березнеговатом планируют изменить надпись на братской могиле девяти советских воинов, удалить изображение ордена Отечественной войны и изменить даты «1941–1945» на «1939–1945». Аналогичные изменения предусмотрены ещё на десятках мемориальных объектов в сёлах Белая Криница, Высунск, Калуга, Лепетиха, Любомировка, Новосергеевка, Озеровка, Сергеевка и других населённых пунктах общины.

По завершении работ отдел образования должен обеспечить внесение изменений в сведения о памятниках, из которых будет удалена символика российской имперской политики.

Напомним, что возле шахматного клуба в Николаеве демонтировали памятный знак в честь основания города Николаева, расположенный на Флотском бульваре. Это произошло на основании обращения на правительственную горячую линию.

Еще ранее, в июне 2025 года, Николаевский городской совет планировал передать на баланс области демонтированные элементы памятников и стел, чтобы впоследствии передать их в тот же краеведческий музей. В частности, коммунальное предприятие «Николаевские парки» передало в музей демонтированные элементы мемориального комплекса в честь 68 десантников-ольшанцев. В музейную экспозицию вошли буквы из надписи «Вечная слава героям, павшим в боях за нашу советскую родину» и звезда героя.

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Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.
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Institute for War & Peace Reporting - IWPR

Публикация создана в рамках проекта Института освещения войны и мира (IWPR) «Усиление общественного контроля» при финансовой поддержке Норвегии. За содержание публикации несут исключительную ответственность ОО «Николаевский медиа хаб» и онлайн-медиа «НикВести». Этот материал ни при каких условиях не может считаться отражающим позицию IWPR и Правительства Норвегии.

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