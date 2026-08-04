Убирали берег озера, красили скамейки, сносили аварийные деревья: в «Николаевских парках» рассказали, как ухаживали за парком «Лески»
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- Юлия ЛукьяненкоРепортерка
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Территория парка «Лиски» занимает 33 гектара, на которой находится и озеро. Однако в период 2025–2026 годов балансодержатели — КП «Николаевские парки» — не проводили очистку водоема. Предприятие сообщило, что установило скамейки, навесы и урны, очистило прибрежную зону от шин и покрышек.
Об этом говорится в статье «НикВести»: «Утечки канализации в озеро и индикатор климатических изменений в Николаеве: в каком состоянии находится парк «Лески».
В статье говорится, что парк объединяет озеро, куда весной стекали канализационные стоки, детские и спортивные площадки, шахматный павильон, пешеходные зоны, небольшую территорию с батутами и лабиринтом.
«Здесь можно найти интересные места, как место для компостирования отходов, контейнер для сбора пластиковых крышечек, мусорный бак и пакеты, чтобы владельцы собак могли убирать фекалии за своими животными, а также посаженную тыкву», — говорится в статье.
В парке, как в одном из немногих мест в Николаеве, растут сосны. Здесь выращивают и молодые хвойные деревья.
Балансодержатель — «Николаевские парки» — сообщил, что в течение 2025–2026 годов они ремонтировали шахматный павильон, бордюры в цветниках, восстановили магистральную водопроводную сеть для полива. Ремонтировали и красили урны, скамейки и детские площадки, косили траву, ухаживали за клумбами, убирали мусор, сносили аварийные деревья.
Что касается работ у озера, предприятие отметило, что саму чашу озера не чистили. Однако установили скамейки, навесы и урны, очистили прибрежную зону от шин и покрышек, строительного мусора, скосили траву в пределах 5 метров в качестве противопожарной полосы, высадили глицинию для создания тени.
На данный момент на скамейках, установленных у озера, нет навесов. Поэтому укрыться от дождя или палящего солнца у озера не удастся. Само озеро сейчас похоже на болото.
«Проводятся регулярные мероприятия по поддержанию надлежащего санитарного и экологического состояния озера и прилегающей территории в соответствии с графиком», — сообщили в Николаевских парках.
Николаевские парки не сообщили, сколько денег на все эти работы потратили, сославшись на общую смету на содержание всех объектов благоустройства в Николаеве.
Вместе с тем на предприятии отметили, что планируют очистку озера, ремонт пешеходных дорожек, посадку деревьев, обустройство термочаш для однолетних цветов, установку капельного полива, если будет финансирование.
Фоторепортаж
Напомним, что жители Намыва пожаловались на зловоние возле жилого комплекса «Апельсин». Они обнаружили канаву, по которой течет вода с неприятным запахом, а затем попадает в лиман. Как стало известно, причиной сброса сточных вод стала авария на коллекторе водоканала, произошедшая еще в середине июня. Но сточные воды пока не откачали.
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