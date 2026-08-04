Убирали берег озера, красили скамейки, сносили аварийные деревья: в «Николаевских парках» рассказали, как ухаживали за парком «Лески»

Парк «Лески». Фото: НикВести

Территория парка «Лиски» занимает 33 гектара, на которой находится и озеро. Однако в период 2025–2026 годов балансодержатели — КП «Николаевские парки» — не проводили очистку водоема. Предприятие сообщило, что установило скамейки, навесы и урны, очистило прибрежную зону от шин и покрышек.

Об этом говорится в статье «НикВести»: «Утечки канализации в озеро и индикатор климатических изменений в Николаеве: в каком состоянии находится парк «Лески».

В статье говорится, что парк объединяет озеро, куда весной стекали канализационные стоки, детские и спортивные площадки, шахматный павильон, пешеходные зоны, небольшую территорию с батутами и лабиринтом.

«Здесь можно найти интересные места, как место для компостирования отходов, контейнер для сбора пластиковых крышечек, мусорный бак и пакеты, чтобы владельцы собак могли убирать фекалии за своими животными, а также посаженную тыкву», — говорится в статье.

В парке, как в одном из немногих мест в Николаеве, растут сосны. Здесь выращивают и молодые хвойные деревья.

Парк «Лиски». Фото: НикВести Парк «Лиски». Фото: НикВести Парк «Лиски». Фото: НикВести

Балансодержатель — «Николаевские парки» — сообщил, что в течение 2025–2026 годов они ремонтировали шахматный павильон, бордюры в цветниках, восстановили магистральную водопроводную сеть для полива. Ремонтировали и красили урны, скамейки и детские площадки, косили траву, ухаживали за клумбами, убирали мусор, сносили аварийные деревья.

Что касается работ у озера, предприятие отметило, что саму чашу озера не чистили. Однако установили скамейки, навесы и урны, очистили прибрежную зону от шин и покрышек, строительного мусора, скосили траву в пределах 5 метров в качестве противопожарной полосы, высадили глицинию для создания тени.

На данный момент на скамейках, установленных у озера, нет навесов. Поэтому укрыться от дождя или палящего солнца у озера не удастся. Само озеро сейчас похоже на болото.

Парк «Лиски». Фото: НикВести

«Проводятся регулярные мероприятия по поддержанию надлежащего санитарного и экологического состояния озера и прилегающей территории в соответствии с графиком», — сообщили в Николаевских парках.

Николаевские парки не сообщили, сколько денег на все эти работы потратили, сославшись на общую смету на содержание всех объектов благоустройства в Николаеве.

Вместе с тем на предприятии отметили, что планируют очистку озера, ремонт пешеходных дорожек, посадку деревьев, обустройство термочаш для однолетних цветов, установку капельного полива, если будет финансирование.

Фоторепортаж

Парк «Лиски». Фото: НикВести

Напомним, что жители Намыва пожаловались на зловоние возле жилого комплекса «Апельсин». Они обнаружили канаву, по которой течет вода с неприятным запахом, а затем попадает в лиман. Как стало известно, причиной сброса сточных вод стала авария на коллекторе водоканала, произошедшая еще в середине июня. Но сточные воды пока не откачали.