 В Корабельном районе Николаева полностью откачали воду с поля стадиона спортшколы №5

  • понедельник

    3 августа, 2026

  • 32.4°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 3 августа , 2026 понедельник

  • Николаев • 32.4° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Самоуправление 13:30, 03 августа, 2026

В Корабельном районе Николаева полностью откачали воду с поля стадиона спортшколы №5

Футбольне поле спортшколи №5 було затопленим 3 місяці. Фото: НикВестиФутбольное поле спортивной школы № 5 простояло под водой 3 месяца. Фото: НикВести

Администрация детско-юношеской спортивной школы №5 в Корабельном районе Николаева сообщила, что затопленное футбольное поле удалось полностью восстановить.

В подтопленном состоянии поле находилось последние три месяца, пишут «НикВести».

— Из-за значительного затопления наш стадион оказался в сложной ситуации. На восстановление ушло много времени, но совместными усилиями нам удалось справиться с этой проблемой, — сообщили в администрации.

Откачать воду с поля удалось благодаря насосу, приобретенному Управлением по вопросам физической культуры и спорта.

Футбольне поле спортшколи №5 було затопленим 3 місяці. Фото: НикВестиФутбольное поле спортшколы №5 было затоплено 3 месяца. Фото: НикВести
Футбольне поле спортшколи №5 було затопленим 3 місяці. Фото: НикВестиФутбольное поле спортивной школы № 5 было затоплено в течение 3 месяцев. Фото: НикВести
Футбольне поле спортшколи №5 було затопленим 3 місяці. Фото: НикВестиФутбольное поле спортивной школы № 5 было затоплено в течение 3 месяцев. Фото: НикВести

Отдельную благодарность выразили родителям воспитанников, которые поддержали учреждение во время ликвидации последствий подтопления, а также сотрудникам, директору, охранникам и всем рабочим, которые собственными силами выполнили значительный объем работ.

Воду з поля відкачували власними силами закладу. Скриншот з відео ДЮСШ №5Воду с поля откачивали собственными силами учреждения. Скриншот из видео ДЮСШ №5
Воду з поля відкачували власними силами закладу. Скриншот з відео ДЮСШ №5Воду с поля откачивали собственными силами учреждения. Скриншот из видео ДЮСШ №5
Воду з поля відкачували власними силами закладу. Скриншот з відео ДЮСШ №5Воду с поля откачивали собственными силами учреждения. Скриншот из видео ДЮСШ №5

Напомним, в мае «НикВести» сообщили, что в Корабельном районе Николаева уже два месяца затоплено футбольное поле на стадионе спортивной школы №5. Из-за этого дети вынуждены тренироваться на резервной площадке, а основное поле фактически выведено из эксплуатации.

Позже депутаты Николаевского облсовета заявили, что подтопление стадиона спортивной школы №5 в Корабельном районе, из-за которого дети не могут полноценно тренироваться, может быть связано со сбросами воды в Витовку. От водоканала теперь ожидают технического решения проблемы.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

Последние новости про: Спорт

Николаевская велосипедистка Анна Колижук получила тяжелую травму позвоночника на соревнованиях в Италии: продолжается сбор средств на лечение
В Париже продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта — николаевцы Середа и Байло уже завоевали две медали для Украины
Украинка Шеремет завоевала золото на чемпионате Европы-2026 по академической парагребле
Реклама
Читайте также:
новости
Для очистки Южного Буга запланировано мероприятий почти на ₴29 млрд

Юлия Бойченко
новости
Для госпиталя ветеранов в Николаеве закупят новые лифты на сумму ₴3,2 млн

Алина Квитко
новости
В Николаеве мужчину укусила собака: он утверждает, что животное специально натравили на него, полиция составила админпротокол

Юлия Бойченко
новости
Загрязнение озера сточными водами в парке «Лески» в Николаеве: чем закончился инцидент

Юлия Лукьяненко
новости
Инженера «Николаевводоканала» подозревают в завышении стоимости закупки почти на ₴690 тыс., суд отстранил его

Алиса Меликадамян
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Спорт

Украинка Шеремет завоевала золото на чемпионате Европы-2026 по академической парагребле
В Париже продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта — николаевцы Середа и Байло уже завоевали две медали для Украины
Николаевская велосипедистка Анна Колижук получила тяжелую травму позвоночника на соревнованиях в Италии: продолжается сбор средств на лечение

Для госпиталя ветеранов в Николаеве закупят новые лифты на сумму ₴3,2 млн

«Дети постоянно спотыкаются и падают», — николаевцы пожаловались на состояние детской площадки в «Сказке»

4 часа назад

Сброс сточных вод в озеро и индикатор климатических изменений в Николаеве: в каком состоянии находится парк «Лески»

Юлия Лукьяненко

Главное сегодня