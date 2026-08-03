В Корабельном районе Николаева полностью откачали воду с поля стадиона спортшколы №5
-
- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
-
Администрация детско-юношеской спортивной школы №5 в Корабельном районе Николаева сообщила, что затопленное футбольное поле удалось полностью восстановить.
В подтопленном состоянии поле находилось последние три месяца, пишут «НикВести».
— Из-за значительного затопления наш стадион оказался в сложной ситуации. На восстановление ушло много времени, но совместными усилиями нам удалось справиться с этой проблемой, — сообщили в администрации.
Откачать воду с поля удалось благодаря насосу, приобретенному Управлением по вопросам физической культуры и спорта.
Отдельную благодарность выразили родителям воспитанников, которые поддержали учреждение во время ликвидации последствий подтопления, а также сотрудникам, директору, охранникам и всем рабочим, которые собственными силами выполнили значительный объем работ.
Напомним, в мае «НикВести» сообщили, что в Корабельном районе Николаева уже два месяца затоплено футбольное поле на стадионе спортивной школы №5. Из-за этого дети вынуждены тренироваться на резервной площадке, а основное поле фактически выведено из эксплуатации.
Позже депутаты Николаевского облсовета заявили, что подтопление стадиона спортивной школы №5 в Корабельном районе, из-за которого дети не могут полноценно тренироваться, может быть связано со сбросами воды в Витовку. От водоканала теперь ожидают технического решения проблемы.
Последние новости про: Спорт
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести