В Корабельном районе Николаева полностью откачали воду с поля стадиона спортшколы №5

Футбольное поле спортивной школы № 5 простояло под водой 3 месяца. Фото: НикВести

Администрация детско-юношеской спортивной школы №5 в Корабельном районе Николаева сообщила, что затопленное футбольное поле удалось полностью восстановить.

В подтопленном состоянии поле находилось последние три месяца, пишут «НикВести».

— Из-за значительного затопления наш стадион оказался в сложной ситуации. На восстановление ушло много времени, но совместными усилиями нам удалось справиться с этой проблемой, — сообщили в администрации.

Откачать воду с поля удалось благодаря насосу, приобретенному Управлением по вопросам физической культуры и спорта.

Футбольное поле спортшколы №5 было затоплено 3 месяца. Фото: НикВести Футбольное поле спортивной школы № 5 было затоплено в течение 3 месяцев. Фото: НикВести Футбольное поле спортивной школы № 5 было затоплено в течение 3 месяцев. Фото: НикВести

Отдельную благодарность выразили родителям воспитанников, которые поддержали учреждение во время ликвидации последствий подтопления, а также сотрудникам, директору, охранникам и всем рабочим, которые собственными силами выполнили значительный объем работ.

Воду с поля откачивали собственными силами учреждения. Скриншот из видео ДЮСШ №5 Воду с поля откачивали собственными силами учреждения. Скриншот из видео ДЮСШ №5 Воду с поля откачивали собственными силами учреждения. Скриншот из видео ДЮСШ №5

Напомним, в мае «НикВести» сообщили, что в Корабельном районе Николаева уже два месяца затоплено футбольное поле на стадионе спортивной школы №5. Из-за этого дети вынуждены тренироваться на резервной площадке, а основное поле фактически выведено из эксплуатации.

Позже депутаты Николаевского облсовета заявили, что подтопление стадиона спортивной школы №5 в Корабельном районе, из-за которого дети не могут полноценно тренироваться, может быть связано со сбросами воды в Витовку. От водоканала теперь ожидают технического решения проблемы.