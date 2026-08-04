 Николаевские спортсменки стали призерками чемпионата Украины по велоспорту на крытом треке

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Главная Новости Спорт 4:18, 04 августа, 2026

Николаевские спортсменки стали призерками чемпионата Украины по велоспорту на крытом треке

Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспортуНиколаевские спортсменки стали призерами чемпионата Украины по велоспорту на крытом треке. Фото: Львовская федерация велоспорта

С 29 июля по 2 августа во Львове прошел чемпионат Украины по велоспорту на крытом треке среди юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие 15 команд из разных областей. Спортсменки из Николаевской области завоевали несколько призовых мест.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспортуНиколаевские спортсменки стали призерами чемпионата Украины по велоспорту на крытом треке. Фото: Львовская федерация велоспорта
Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспортуНиколаевские спортсменки стали призерами чемпионата Украины по велоспорту на крытом треке. Фото: Львовская федерация велоспорта
Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспортуНиколаевские спортсменки стали призерами чемпионата Украины по велоспорту на крытом треке. Фото: Львовская федерация велоспорта

Спортсмены соревновались в индивидуальных и командных дисциплинах. Представительницы Николаевской области завоевали призовые места:

  • Алина Сметана стала трёхкратной серебряной призёркой чемпионата Украины в гонке кейрин, гонке гит и спринте;
  • Анита Лазаренко завоевала три бронзовые медали в гонке кейрин, групповой гонке на очки и гонке гит;
  • Анита Лазаренко, Алина Сметана, Анастасия Цимбал и Елизавета Гулак стали бронзовыми призерами в командной гонке преследования;
  • Анита Лазаренко, Алина Сметана и Анастасия Цимбал завоевали третье место в командном спринте;
  • Алина Сметана и Анита Лазаренко также стали бронзовыми призерами в гонке «Медисон».
Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспортуНиколаевские спортсменки стали призерами чемпионата Украины по велоспорту на крытом треке. Фото: Львовская федерация велоспорта
Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспортуНиколаевские спортсменки стали призерами чемпионата Украины по велоспорту на крытом треке. Фото: Львовская федерация велоспорта
Миколаївські спортсменки стали призерками чемпіонату України з велоспорту на критому треку. Фото: Львівська федерація велоспортуНиколаевские спортсменки стали призерами чемпионата Украины по велоспорту на крытом треке. Фото: Львовская федерация велоспорта

Напомним, воспитаннику Николаевской СДЮСШОР по велоспорту Алексею Кицаку присвоили почетное звание «Мастер спорта Украины». В этом году спортсмен одержал победу на Открытом чемпионате Украины по велокроссу, который проходил в Николаеве, а также завоевал серебряную медаль чемпионата Украины по велоспорту на крытом треке.

Также сообщалось, что николаевская велосипедистка, мастер спорта Украины международного класса и спортсменка национальной сборной Анна Колижук получила тяжелую травму позвоночника во время международных велогонок в Италии. Для спортсменки был организован сбор средств на лечение и реабилитацию.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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