Николаевские спортсменки стали призерками чемпионата Украины по велоспорту на крытом треке

Николаевские спортсменки стали призерами чемпионата Украины по велоспорту на крытом треке. Фото: Львовская федерация велоспорта

С 29 июля по 2 августа во Львове прошел чемпионат Украины по велоспорту на крытом треке среди юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие 15 команд из разных областей. Спортсменки из Николаевской области завоевали несколько призовых мест.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Николаевские спортсменки стали призерами чемпионата Украины по велоспорту на крытом треке. Фото: Львовская федерация велоспорта Николаевские спортсменки стали призерами чемпионата Украины по велоспорту на крытом треке. Фото: Львовская федерация велоспорта Николаевские спортсменки стали призерами чемпионата Украины по велоспорту на крытом треке. Фото: Львовская федерация велоспорта

Спортсмены соревновались в индивидуальных и командных дисциплинах. Представительницы Николаевской области завоевали призовые места:

Алина Сметана стала трёхкратной серебряной призёркой чемпионата Украины в гонке кейрин, гонке гит и спринте;

Анита Лазаренко завоевала три бронзовые медали в гонке кейрин, групповой гонке на очки и гонке гит;

Анита Лазаренко, Алина Сметана, Анастасия Цимбал и Елизавета Гулак стали бронзовыми призерами в командной гонке преследования;

Анита Лазаренко, Алина Сметана и Анастасия Цимбал завоевали третье место в командном спринте;

Алина Сметана и Анита Лазаренко также стали бронзовыми призерами в гонке «Медисон».

Николаевские спортсменки стали призерами чемпионата Украины по велоспорту на крытом треке. Фото: Львовская федерация велоспорта Николаевские спортсменки стали призерами чемпионата Украины по велоспорту на крытом треке. Фото: Львовская федерация велоспорта Николаевские спортсменки стали призерами чемпионата Украины по велоспорту на крытом треке. Фото: Львовская федерация велоспорта

Напомним, воспитаннику Николаевской СДЮСШОР по велоспорту Алексею Кицаку присвоили почетное звание «Мастер спорта Украины». В этом году спортсмен одержал победу на Открытом чемпионате Украины по велокроссу, который проходил в Николаеве, а также завоевал серебряную медаль чемпионата Украины по велоспорту на крытом треке.

Также сообщалось, что николаевская велосипедистка, мастер спорта Украины международного класса и спортсменка национальной сборной Анна Колижук получила тяжелую травму позвоночника во время международных велогонок в Италии. Для спортсменки был организован сбор средств на лечение и реабилитацию.