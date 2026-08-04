Гребцы из Николаевской области стали призерами чемпионата Украины

В городе Умань с 29 июля по 2 августа прошел чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ. Николаевские спортсмены стали призерами соревнований.

Об этом сообщили в Николаевской областной организации ФСТ «Динамо» Украины.

По итогам чемпионата николаевские динамовцы завоевали следующие награды:

Дмитрий Деревинский — 1 место (С-2, 1000 метров);

Дмитрий Чернецкий — 2-е место (С-2, 1000 метров);

Дмитрий Деревинский — 3-е место (ХС-4, 500 метров).

Николаевские гребцы стали призерами чемпионата Украины. Фото: ОО «Николаевская ОО ФСТ «Динамо» Украины»

Напомним, что в Париже проходит чемпионат Европы по водным видам спорта, который стартовал 31 июля. За два дня соревнований украинские прыгуны в воду уже завоевали две бронзовые медали, к которым присоединились николаевские спортсмены Алексей Середа и Ксения Байло.