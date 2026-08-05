 «Это база нашего сопротивления». Сенкевич поручил усилить контроль за соблюдением минуты молчания в автобусах Николаева

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Главная Новости Общество 20:22, 05 августа, 2026

«Это база нашего сопротивления». Сенкевич поручил усилить контроль за соблюдением минуты молчания в автобусах Николаева

Олександр Сєнкевич доручив посилити контроль за дотриманням хвилини мовчання в автобусах Миколаєва. Скриншот з відео Миколаївської міськрадиАлександр Сенкевич поручил усилить контроль за соблюдением минуты молчания в автобусах Николаева. Скриншот из видео Николаевского горсовета

Мэр Николаева Александр Сенкевич поручил руководителям коммунальных предприятий усилить контроль за соблюдением минуты молчания, в частности в общественном транспорте. В том числе он предложил не только останавливать транспорт в 9 утра, но и делать звуковые объявления о причине остановки — минуте молчания.

Об этом он заявил во время аппаратного совещания в Николаевском городском совете 4 августа, сообщают «НикВести».

Мэр отметил, что работники городских служб, в частности общественного транспорта, являются примером для почтения памяти погибших военных и гражданских жителей. Поэтому он поручил руководителям учреждений, организаций и коммунальных предприятий проверить, как соблюдается минута молчания.

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— Я не думаю, что у некоторых людей, которые не понимают, зачем это нужно, что-то изменится в голове, если вы будете им говорить, что каждое утро в 9:00 у нас минута молчания. Но те люди, которые хотят выдержать эту минуту молчания и провести её в размышлениях о тех, кто погиб, о своих родственниках, близких, друзьях… Поэтому нужно обеспечить таким людям такую возможность, чтобы все вокруг соблюдали минуту молчания. Это не формальность, это наш моральный долг, как минимум, чтобы люди, которые сегодня находятся на «передовой», видели, что они не просто стоят там с автоматами, потому что их туда вызвал ТЦК, а чтобы люди, которых они защищают, понимали ценность этой защиты, — сказал Александр Сенкевич.

Руководителям электротранспорта и пассажирского транспорта мэр подчеркнул, что важно обеспечить в транспорте звуковое сопровождение, объявляющее о минуте молчания.

— Я просил бы, чтобы транспорт не просто ехал, ехал, а потом остановился, и все подумали, что он сломался, отключили электричество, закончился бензин, что-то случилось. А чтобы звуковое сопровождение было включено, — отметил мэр.

Также он поручил всем коммунальным предприятиям использовать систему оповещения о пожарной опасности для объявления минуты молчания или приобрести для этого небольшие оповещатели.

— Если такой системы нет, можно приобрести небольшой оповещатель и включать его. Назначить ответственного человека, который в 9:00, точнее в 8:59 и 30 секунд, будет включать оповещение о минуте молчания. Я уделяю этому внимание. Кто-то подумает, что это не такой уж важный вопрос среди всех наших городских проблем, но я считаю, что это важно, потому что это основа нашего сегодняшнего сопротивления. И что нас должно отличать от россиян: они переживают за Wildberries, а мы переживаем за своих воинов. И за наших защитников, — сказал Александр Сенкевич.

Отметим, что, по информации «НикВести», минуту молчания в общественных местах, в частности на рынках, объявляют даже сразу после звука воздушной тревоги. Поэтому жители в замешательстве: остановиться ли в это время или спешить в укрытие.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий ежедневную общенациональную минуту молчания в память о погибших в результате российской вооруженной агрессии.

Согласно документу, минута молчания будет проводиться ежедневно в 9:00. Органы власти и местного самоуправления должны обеспечить оповещение о начале и завершении минуты молчания на предприятиях, в учреждениях и организациях, находящихся в их подчинении.

Ранее общественная организация «Объединение матерей и жен защитников Украины» призвала украинцев соблюдать ежедневную «минуту молчания» в память о погибших.

Впоследствии внештатный советник мэра Александра Сенкевича по вопросам ветеранов, семей погибших защитников и пленных Геннадий Задирко призвал жителей, бизнеса и коммунальных структур присоединиться к ежедневной общенациональной минуте молчания и не воспринимать её как формальность.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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