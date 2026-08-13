В Николаеве автомобиль Mitsubishi сбил светофор и перевернулся на бок: водитель не пострадал

На Центральном проспекте автомобиль Mitsubishi сбил светофор и перевернулся. Фото: НикВести

В Николаеве в четверг, 13 августа, на пересечении Центрального проспекта и улицы Малой Морской произошло ДТП. Легковой автомобиль Mitsubishi Lancer вылетел за пределы дороги, снес светофор и перевернулся на бок.

Об этом сообщает «НикВести».

В пресс-службе патрульной полиции рассказали, что, по предварительной информации, водитель автомобиля двигался по Центральному проспекту в направлении Соборной. На перекрестке его подрезал другой автомобиль.

Водитель пытался избежать столкновения, из-за чего задел бордюр. После этого Mitsubishi вылетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии водитель не пострадал. На месте работают патрульные, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.

На Центральном проспекте Mitsubishi сбил светофор и перевернулся. Фото: НикВести

На Центральном проспекте Mitsubishi сбил светофор и перевернулся. Фото: НикВести

Напомним, что днём 30 июля на улице Большой Морской в Николаеве произошло ДТП. Грузовик Renault Premium сбил женщину. Её доставили в больницу.