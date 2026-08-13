Начальника Николаевского областного ТЦК задержали при получении взятки в размере 15 тыс. долларов

Правоохранители задержали начальника Николаевского областного ТЦК. Фото: прокуратура Украины

Начальника Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали при получении 10 тысяч долларов. За эти деньги он, по данным следствия, обещал помочь трем военнообязанным избежать мобилизации.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По данным НикВести, речь идет о полковнике Виталии Кулише.

Начальника Николаевского областного ТЦК Виталия Кулиша задержали при получении взятки, архивное фото со страницы ведомства в Facebook

По версии следствия, начальник ТЦК должен был не принимать в отношении трех мужчин мер по их мобилизации, снять их с розыска в системе «Оберег» и помочь создать условия, при которых они смогут беспрепятственно получить отсрочку от призыва по месту работы.

Это была не первая передача денег по данному делу. Ранее правоохранители зафиксировали получение должностным лицом ещё 5 тысяч долларов.

Правоохранители задержали начальника Николаевского областного ТЦК. Фото: прокуратура Украины Правоохранители задержали начальника Николаевского областного ТЦК. Фото: прокуратура Украины

Как отмечает Руслан Кравченко, за эти деньги начальник ТЦК должен был не допустить отправки уже мобилизованного мужчины в воинскую часть и добиться его возвращения для повторного прохождения военно-медицинской комиссии.

Таким образом, по данным следствия, в общей сложности чиновник получил 15 тысяч долларов.

После задержания правоохранители проводят обыски по месту работы и проживания начальника ТЦК. Также проверяются другие обстоятельства дела.

В ближайшее время ему планируют объявить о подозрении в получении неправомерной выгоды. Прокуратура также будет просить суд взять чиновника под стражу и отстранить его от должности.

Правоохранители задержали начальника Николаевского областного ТЦК. Фото: прокуратура Украины Правоохранители задержали начальника Николаевского областного ТЦК. Фото: прокуратура Украины

Начальника Николаевского областного ТЦК задержали при получении взятки в размере 15 тыс. долларов, фото: Офис генерального прокурора

В СБУ заявили, что задержанный начальник Николаевского областного ТЦК вымогал 20 тысяч долларов у четырёх военнообязанных за помощь в уклонении от мобилизации.

За эти деньги он, по версии следствия, организовывал внесение ложных данных в систему «Оберег» и обещал снять мужчин с розыска. Чиновника задержали во время передачи денег. В настоящее время СБУ проводит обыски в административном здании областного ТЦК, а также по местам проживания и регистрации задержанного.

Ему может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Напомним, что в феврале 2025 года офицера Николаевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) и его сообщника задержали за вымогательство денег у семей военнообязанных.