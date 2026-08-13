Творчество, спорт и музыка: сотни людей отпраздновали День молодежи на 8 Причале в Николаеве

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный к Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

В среду, 12 августа, в Николаеве на 8-м Причале состоялся Youth Culture Festival 2026. Фестиваль был приурочен ко Дню молодёжи. Он собрал сотни людей, которые пришли послушать музыку, потанцевать и провести вечер под открытым небом.

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

Для участников подготовили спортивные и творческие мероприятия, квесты, интерактивы и открытые площадки для общения. Молодежь могла принять участие в разминки и эстафетах, пройти веревочный парк, выполнить творческие задания, создать собственные браслеты и значки.

Отдельной частью фестиваля стала музыкальная программа. На сцене выступали местные музыканты, вокалисты, танцевальные и театральные коллективы. Также работали DJ, спортивные и творческие локации и фудкорт.

Youth Culture Festival в Николаеве проводят ко Дню молодёжи. Фестиваль объединяет молодых людей вокруг музыки, творчества и активных мероприятий, а также даёт возможность продемонстрировать свои таланты и проекты. В прошлом году в ходе мероприятия отмечали молодежь Николаевской области, которая реализует собственные инициативы и участвует в развитии региона

Фоторепортаж

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Youth Culture Festival 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодёжи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Фестиваль молодежной культуры 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодежи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Фестиваль молодежной культуры 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодежи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Фестиваль молодежной культуры 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодежи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Фестиваль молодежной культуры 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодежи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Фестиваль молодежной культуры 2026 в Николаеве, приуроченный ко Дню молодежи. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Напомним, что 20 июня в Николаеве состоялся отборочный конкурс XVIII Всеукраинского молодежного фестиваля современной песни и популярной музыки «Червона рута».