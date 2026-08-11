Николаевская школа фотографии приглашает молодых авторов принять участие в конкурсе MYPH Photography Prize 2026

MYPH Photography Prize 2026: объявлен открытый конкурс для молодых украинских фотографов и фотографок

Школа концептуальной и арт-фотографии MYPH объявила открытый конкурс на третью ежегодную премию MYPH Photography Prize 2026. Подать заявку могут молодые украинские фотографы и фотографки. Участие в конкурсе бесплатное.

Как сообщают организаторы конкурса, прием заявок продлится с 10 августа по 14 сентября 2026 года.

К участию приглашаются граждане и гражданки Украины в возрасте от 18 лет, проживающие в Украине или за рубежом и работающие в области художественной, концептуальной или документальной фотографии не более пяти лет.

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На конкурс необходимо подать серию или фотопроект из 8–10 фотографий, созданных в 2025–2026 годах. Работа может находиться еще в процессе создания. Организаторы принимают фотографии, выполненные в различных техниках — от аналоговой съемки до цифрового коллажа.

Победители и финалистки премии получат возможность принять участие в групповой выставке в Dymchuk Gallery в Киеве, а также представить свои работы на международных ярмарках Art Market Budapest и Art Kyiv.

Среди других возможностей и призов:

фотоаппараты и объективы Fujifilm X-серии для обладателей Гран-при и победителя номинации «Лучший дебют»;

сертификаты на обучение в MYPH;

номинации на международные фотоконкурсы;

возможность вступить в Украинскую ассоциацию профессиональных фотографов (UAPP);

специальные призы от партнеров премии — денежная поддержка, профессиональная печать и оформление фотографий, книги о фотографии и сертификаты.

Выставка финалистов MYPH Photography Prize является передвижной. Работы участников демонстрируются в Украине и за рубежом, в частности в рамках MYPH Photo Festival и других выставочных проектов школы.

Работы будет оценивать профессиональное жюри в составе Анастасии Волковой, Владислава Краснощока, Натальи Ивановой, Максима Горбацкого, Виктории Бавикиной, Анастасии Леоновой и Дмитрия Кравченко.

В этом году премия проводится при поддержке главного спонсора Адама Харламповича — предпринимателя, филантропа и коллекционера современного искусства, основателя Adam Harber Foundation и LU Gallery.

Ранее сообщалось, что фотограф из Николаева, основатель концептуальной школы фотографии MYPH Сергей Мельниченко стал победителем престижной международной премии PhEST International Award 2026, которую вручают в рамках Международного фестиваля фотографии и искусства PhEST в Италии.