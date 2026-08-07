 В Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий из музейных коллекций

  • пятница

    7 августа, 2026

  • 33.6°
    Преимущественно ясно

    Николаев

  • 7 августа , 2026 пятница

  • Николаев • 33.6° Преимущественно ясно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Культура 19:50, 07 августа, 2026

В Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий из музейных коллекций

В Миколаєві цифрують 500 історичних світлин з музейних колекцій. Фото: Агенція розвиткуВ Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий из музейных коллекций. Фото: Агентство развития

В Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий и негативов, хранящихся в фондах Николаевского областного краеведческого музея, Музея судостроения и флота, а также народного музея Николаевского судостроительного завода.

Об этом сообщил менеджер по вопросам регионального развития КУ «Агентство развития Николаева» Евгений Гомонюк, пишут «НикВести».

Проект «Цифровой фотоархив Николаева» предусматривает создание онлайн-коллекции уникальных фотографий и негативов конца XIX — первой половины XX века. Ранее эти материалы не были доступны широкой аудитории. Их оцифровка поможет сохранить историческое наследие, сделать его более доступным и будет способствовать деколонизации музейных коллекций.

В Миколаєві цифрують 500 історичних світлин з музейних колекцій. Фото: Агенція розвиткуВ Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий из музейных коллекций. Фото: Агентство развития
В Миколаєві цифрують 500 історичних світлин з музейних колекцій. Фото: Агенція розвиткуВ Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий из музейных коллекций. Фото: Агентство развития
В Миколаєві цифрують 500 історичних світлин з музейних колекцій. Фото: Агенція розвиткуВ Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий из музейных коллекций. Фото: Агентство развития

Отмечается, что проект реализует Платформа MY ART в партнерстве с Агентством развития Николаева при поддержке Украинского культурного фонда.

«Сегодня, когда из-за жестокой войны наша культура находится под постоянной угрозой, создание цифровых копий музейных экспонатов — это вопрос сохранения нашей памяти. Благодаря оцифровке уникальные артефакты украинского Юга становятся доступными, и каждый новый кадр в сети — это возможность видеть, исследовать и работать с нашим прошлым в режиме 24/7», — говорит менеджер проекта Евгений Гомонюк.

В цифровой архив войдут исторически ценные материалы о развитии судостроения в Николаеве при участии иностранных инвесторов в начале ХХ века, зарождении украинского флота на Чёрном море во время национально-освободительной борьбы, повседневной жизни города, работу промышленных предприятий в советский период, а также семейные фотоархивы жителей Николаева и Юга Украины.

Всего планируется отобрать, описать, каталогизировать и оцифровать 500 фотографий и негативов, представляющих культурную и историческую ценность. Кроме того, двуязычный сайт «Цифровое наследие Николаева» на украинском и английском языках будет наполнен тематическими материалами.

Проект позволит украинским краеведам и историкам проводить более глубокие исследования, а иностранным ученым — получить доступ к материалам об истории Николаева и Украины. Это будет способствовать интеграции фондов отечественных музеев в мировое исследовательское пространство и популяризации культурно-исторического наследия Украины.

В Миколаєві цифрують 500 історичних світлин з музейних колекцій. Фото: Агенція розвиткуВ Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий из музейных коллекций. Фото: Агентство развития
В Миколаєві цифрують 500 історичних світлин з музейних колекцій. Фото: Агенція розвиткуВ Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий из музейных коллекций. Фото: Агентство развития
В Миколаєві цифрують 500 історичних світлин з музейних колекцій. Фото: Агенція розвиткуВ Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий из музейных коллекций. Фото: Агентство развития
В Миколаєві цифрують 500 історичних світлин з музейних колекцій. Фото: Агенція розвиткуВ Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий из музейных коллекций. Фото: Агентство развития
В Миколаєві цифрують 500 історичних світлин з музейних колекцій. Фото: Агенція розвиткуВ Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий из музейных коллекций. Фото: Агентство развития
В Миколаєві цифрують 500 історичних світлин з музейних колекцій. Фото: Агенція розвиткуВ Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий из музейных коллекций. Фото: Агентство развития

Напомним, что в Николаеве оцифровка музейных фондов продолжается уже несколько лет и охватывает не только фотографии, но и другие экспонаты. Так, в мае 2026 года в городе оцифровали более 100 предметов для онлайн-коллекции индустриального наследия юга Украины, а чуть ранее, в декабре 2025 года количество оцифрованных музейных артефактов, доступных в онлайн-музее и книге, превысило 300.

В январе 2026 года оцифровкой занималась и Николаевская областная библиотека, которая оцифровала 122 редких издания XVIII — начала XX веков.

Активно оцифровывался и краеведческий музей: ещё в декабре 2024 года он получил профессиональное фотооборудование для оцифровки старинных печатных изданий, раритетных книг и карт, а ранее в том же году, в ноябре, из фондов краеведческого и художественного музея имени Верещагина были оцифрованы 430 экспонатов графики второй половины ХХ века, а в октябре 2024 года — ещё 110 графических музейных экспонатов из коллекции краеведческого музея.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

Последние новости про: Культура

В Березнеговатской громаде демонтируют имперские надписи и элементы на 23 памятниках
11-летний певец с Николаевщины вошел в длинный список нацотбора на Детское Евровидение
Афиша Николаева: куда пойти на этой неделе
Реклама
Читайте также:
новости
В Николаеве ДЖКХ планирует со следующей недели приступить к асфальтированию 6-й Слободской улицы

Алиса Меликадамян
новости
Капремонт укрытия в больнице №1 в Николаеве: общая стоимость превысила ₴22 млн

Юлия Лукьяненко
новости
Перед четвертым конкурсом по сортировке мусора Сенкевич заявил, что готов изменить его правила

Катерина Середа
новости
Это промежуточный, но важный результат — в Николаеве отремонтировали дорогу к Матвеевскому кладбищу

Алина Квитко
новости
На детской площадке на Флотском бульваре в Николаеве повредилось резиновое покрытие

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Культура

Афиша Николаева: куда пойти на этой неделе
11-летний певец с Николаевщины вошел в длинный список нацотбора на Детское Евровидение
В Березнеговатской громаде демонтируют имперские надписи и элементы на 23 памятниках

Жара до +37° и возможные грозы: какой будет погода на выходных в Николаевской области

Датская компания разрабатывает систему, которая будет перехватывать «Шахеды» ещё на подлёте к Одессе

2 часа назад

В центре Одессы из-за российской атаки поврежден стадион «Черноморец»

Мария Хамицевич

Главное сегодня