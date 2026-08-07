В Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий из музейных коллекций. Фото: Агентство развития

В Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий и негативов, хранящихся в фондах Николаевского областного краеведческого музея, Музея судостроения и флота, а также народного музея Николаевского судостроительного завода.

Об этом сообщил менеджер по вопросам регионального развития КУ «Агентство развития Николаева» Евгений Гомонюк, пишут «НикВести».

Проект «Цифровой фотоархив Николаева» предусматривает создание онлайн-коллекции уникальных фотографий и негативов конца XIX — первой половины XX века. Ранее эти материалы не были доступны широкой аудитории. Их оцифровка поможет сохранить историческое наследие, сделать его более доступным и будет способствовать деколонизации музейных коллекций.

В Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий из музейных коллекций. Фото: Агентство развития В Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий из музейных коллекций. Фото: Агентство развития В Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий из музейных коллекций. Фото: Агентство развития

Отмечается, что проект реализует Платформа MY ART в партнерстве с Агентством развития Николаева при поддержке Украинского культурного фонда.

«Сегодня, когда из-за жестокой войны наша культура находится под постоянной угрозой, создание цифровых копий музейных экспонатов — это вопрос сохранения нашей памяти. Благодаря оцифровке уникальные артефакты украинского Юга становятся доступными, и каждый новый кадр в сети — это возможность видеть, исследовать и работать с нашим прошлым в режиме 24/7», — говорит менеджер проекта Евгений Гомонюк.

В цифровой архив войдут исторически ценные материалы о развитии судостроения в Николаеве при участии иностранных инвесторов в начале ХХ века, зарождении украинского флота на Чёрном море во время национально-освободительной борьбы, повседневной жизни города, работу промышленных предприятий в советский период, а также семейные фотоархивы жителей Николаева и Юга Украины.

Всего планируется отобрать, описать, каталогизировать и оцифровать 500 фотографий и негативов, представляющих культурную и историческую ценность. Кроме того, двуязычный сайт «Цифровое наследие Николаева» на украинском и английском языках будет наполнен тематическими материалами.

Проект позволит украинским краеведам и историкам проводить более глубокие исследования, а иностранным ученым — получить доступ к материалам об истории Николаева и Украины. Это будет способствовать интеграции фондов отечественных музеев в мировое исследовательское пространство и популяризации культурно-исторического наследия Украины.

В Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий из музейных коллекций. Фото: Агентство развития В Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий из музейных коллекций. Фото: Агентство развития В Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий из музейных коллекций. Фото: Агентство развития

В Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий из музейных коллекций. Фото: Агентство развития В Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий из музейных коллекций. Фото: Агентство развития В Николаеве оцифровывают 500 исторических фотографий из музейных коллекций. Фото: Агентство развития

Напомним, что в Николаеве оцифровка музейных фондов продолжается уже несколько лет и охватывает не только фотографии, но и другие экспонаты. Так, в мае 2026 года в городе оцифровали более 100 предметов для онлайн-коллекции индустриального наследия юга Украины, а чуть ранее, в декабре 2025 года количество оцифрованных музейных артефактов, доступных в онлайн-музее и книге, превысило 300.

В январе 2026 года оцифровкой занималась и Николаевская областная библиотека, которая оцифровала 122 редких издания XVIII — начала XX веков.

Активно оцифровывался и краеведческий музей: ещё в декабре 2024 года он получил профессиональное фотооборудование для оцифровки старинных печатных изданий, раритетных книг и карт, а ранее в том же году, в ноябре, из фондов краеведческого и художественного музея имени Верещагина были оцифрованы 430 экспонатов графики второй половины ХХ века, а в октябре 2024 года — ещё 110 графических музейных экспонатов из коллекции краеведческого музея.