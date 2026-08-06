Афиша Николаева: куда пойти на этой неделе

Концерты на 8-м причале в Николаеве. Фото: Марина Журба, НикВести

Неделя в Николаеве обещает быть насыщенной: горожан и гостей ждут театральные премьеры, концерты, новинки кинопроката и развлечения для детей. «НикВести» собрали самые интересные события, чтобы вы могли выбрать досуг по душе.

FREEDOM pocket PARK

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7 августа, пятница, 19:30 — концерт кавер-группы «Веселые Стаканчики» — «Микс хитов»

8 августа, суббота, 19:30 — супер-вечеринка 90-2000-х с кавер-группой «RADIOSTARS»

9 августа, воскресенье, 19:30 — концертное выступление: саксофон Юрий Руль.

«Где можно отдохнуть от городской суеты в будни и воскресенье, а в пятницу и субботу — от души потанцевать. Закаты, которые не спутаешь с другими местами и которые очаровывают с первого взгляда. У входа вас встречают полевые травы, щебеночная дорожка, природный фонтан из камней, удобная экологичная мебель с подушками на травичке, мягкие пуфы и «Кентукки» на песочке прямо у воды, где проплывают уточки и яхты. А вечером — мягкий тёплый свет и, конечно же, каждый день разные концерты», — отмечает организатор.

Фото: Владимир Алексеев Фото: Владимир Алексеев Фото: Владимир Алексеев

Адрес: Намыв, напротив Лазурной, 40.

Кинотеатр Multiplex

Афиша 7–12 августа

Человек-паук: Совершенно новый день — приключения, экшн, фантастика

Щенячий патруль: Динофильм — приключения, анимация, комедия, семейный

Приспешники и Монстры — приключения, анимация, комедия, семейный

МУР. Ты [Романтика] в кино — мюзикл, исторический

Одиссея — боевик, фантастика, драма

Морожечник — ужасы, триллер

Скриншот с сайта кинотеатра Multiplex

Расписание и билеты — на сайте кинотеатра.

Николаевская областная филармония

8 августа, суббота, 14:00 — концерт ансамбля «Capriccio»

«Есть музыка, которую слушают… А есть музыка, которую чувствуют сердцем. Именно такой станет встреча с ансамблем «Capriccio» — вечер изящных мелодий, ярких эмоций и настоящего мастерства. Вас ждут любимые произведения мировой музыкальной классики, проникновенные мелодии, виртуозное исполнение и атмосфера, которая вдохновляет и дарит незабываемые впечатления», — говорится в сообщении.

Адрес: Николаевский областной художественный музей им. В. В. Верещагина, улица Большая Морская, 47.

Афиша филармонии Афиша филармонии

Николаевский академический художественный драматический театр

Фото: Академический украинский театр

8 августа, суббота, 10:00

«Пес Тимко спасает друзей» — сказка

В сказке «Пес Тимко спасает друзей» действуют милые и позитивные персонажи-животные, которые из-за войны в большом городе остались бездомными — кошка по имени Муркица и крыса Люсиль, а также опытная уличная жительница Ворона. Друзья собираются вокруг странной находки и не уверены в её безопасности. Когда находка начинает подавать странные сигналы, на помощь испуганным зверушкам прибегает пес Тимко, служащий в ГСЧС вместе с сапером-кинологом — он обнаруживает взрывоопасные предметы. Тимко рассказывает друзьям об угрозах жизни и здоровью, которые во время войны могут таить в себе обычные вещи. Оказалось, что странная находка не представляет опасности и становится радостным открытием для персонажей.

Фото: Академический украинский театр

8 августа, суббота, 18:00

«Slow Twisting» на четыре голоса — комедия

Любовь не знает возраста! Вот и наши героини решили покончить с одиночеством и приступить к поиску «своего» мужчины, который должен удовлетворить все их мечты, желания и потребности. А учитывая, что в жизни найти подходящего кандидата довольно сложно, наши современницы воспользовались услугами интернет-сайтов знакомств. Даже бабушка, живущая в своей деревне вдали от благ цифровой цивилизации, поверила в возможность встречи с дедушкой (а точнее, «солидным господином») таким популярным сегодня способом. Нетрудно догадаться, что героини разного возраста, социального статуса, жизненного опыта… Но все они одинаково мечтают о том единственном, кто способен украсить их жизнь и вырвать из плена одиночества.

Приобрести билеты можно на сайте.

Концертный зал «Юность»

7 августа, пятница, 18:00 — «Candlelight Concert»

«Приглашаем вас на волшебный Candlelight concert, где мягкий свет свечей создаст неповторимую атмосферу музыкальной магии. В этот вечер скрипка, виолончель и фортепиано отправят вас в музыкальное путешествие от классики до современных шедевров. Это вечер, который объединяет прошлое и настоящее, классическое величие и современную эмоциональную глубину. Приглашаем вас почувствовать музыку по-новому — в сиянии свечей, где каждый звук обладает своей неповторимой силой», — говорится в анонсе.

Афиша на сайте mykolaiv.karabas.com

Билеты можно приобрести здесь.

Каштановый сквер

9 августа, воскресенье, 19:00 — концерт Виктора Тасинкевича «Аккордеон и авторские песни»

«Зрителей ждет новая программа с виртуозным исполнением на аккордеоне и авторскими песнями. Это будет вечер живой музыки, искренних эмоций и хорошего настроения для всей семьи. Приглашаем провести воскресный вечер в кругу искусства!», — говорится в сообщении.

Фото: Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия ММР

9 августа, воскресенье — социокультурный проект «Художественный квартал на Соборной»

11:00 — Экспозиции, выставки-продажи

13:00 — Мастер-класс по плетению браслета из бусин от мастерицы Натальи Боровик

17:00 — Выступление духового оркестра

18:00 — Концерт Татьяны Лавской «Жизнеутверждающий сюрромантизм»

19:00 — Концерт Виктора Тасинкевича «Аккордеон и авторские песни»

Водная экскурсия на катере «Liberty» у *8 причала

7 августа, пятница, 18:00 и 19:10 — водные экскурсии с Татьяной Губской

«Во время путешествия вы узнаете: историю пребывания древних греков и римлян на территории нынешнего Николаева; погрузимся в сюжет эпической криминальной драмы конца XIX века; и запишем уникальный рецепт начала XX века, который был популярен в одном из самых известных ресторанов тех времен», — отмечают организаторы.

Стоимость участия: 400 гривен. Предварительная запись: +38 (098) 300-10-77

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