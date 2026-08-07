 Грузовик, автобус и легковушка столкнулись в Николаевской области: есть погибший

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Главная Новости Инциденты 11:11, 07 августа, 2026

Грузовик, автобус и легковушка столкнулись в Николаевской области: есть погибший

ДТП на Миколаївщині поблизу села Половинки. Фото: НацполіціяДТП в Николаевской области недалеко от села Половинки. Фото: Нацполиция

В Николаевской области в результате ДТП погиб 60-летний водитель легкового автомобиля Ford Bronco Sport. Его 58-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами.

Об этом сообщили в Нацполиции Николаевской области.

Авария произошла 6 августа около 16:00 вблизи села Половинки Веснянской громады. Столкнулись грузовик Volvo с полуприцепом, автобус Setra и легковой автомобиль Ford Bronco Sport.

Спасатели деблокировали водителя легкового автомобиля. Мужчину и его пассажирку доставили в больницу, однако водитель скончался от полученных травм.

Водители грузовика и автобуса не пострадали. Также травм не получили семь пассажиров автобуса.

ДТП на Миколаївщині поблизу села Половинки. Фото: НацполіціяДТП в Николаевской области вблизи села Половинки. Фото: Нацполиция
ДТП на Миколаївщині поблизу села Половинки. Фото: НацполіціяДТП в Николаевской области вблизи села Половинки. Фото: Нацполиция
ДТП на Миколаївщині поблизу села Половинки. Фото: НацполіціяДТП в Николаевской области вблизи села Половинки. Фото: Нацполиция

Полицейские задержали 64-летнего водителя Volvo. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Решается вопрос о предъявлении водителю грузовика уведомления о подозрении.

В патрульной полиции объяснили, почему количество ДТП в Николаевской области выросло по сравнению с прошлым годом. Основной причиной аварий остается превышение скорости. Также в регионе увеличилось количество водителей.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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