Грузовик, автобус и легковушка столкнулись в Николаевской области: есть погибший
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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В Николаевской области в результате ДТП погиб 60-летний водитель легкового автомобиля Ford Bronco Sport. Его 58-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами.
Об этом сообщили в Нацполиции Николаевской области.
Авария произошла 6 августа около 16:00 вблизи села Половинки Веснянской громады. Столкнулись грузовик Volvo с полуприцепом, автобус Setra и легковой автомобиль Ford Bronco Sport.
Спасатели деблокировали водителя легкового автомобиля. Мужчину и его пассажирку доставили в больницу, однако водитель скончался от полученных травм.
Водители грузовика и автобуса не пострадали. Также травм не получили семь пассажиров автобуса.
Полицейские задержали 64-летнего водителя Volvo. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Решается вопрос о предъявлении водителю грузовика уведомления о подозрении.
В патрульной полиции объяснили, почему количество ДТП в Николаевской области выросло по сравнению с прошлым годом. Основной причиной аварий остается превышение скорости. Также в регионе увеличилось количество водителей.
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