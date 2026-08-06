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Главная Новости Инциденты 21:25, 06 августа, 2026

Под Николаевом столкнулись грузовик и легковой автомобиль: пострадал водитель

Наслідки ДТП під Миколаєвом. Фото: Миколаївський ЗШР ТЧХУПоследствия ДТП под Николаевом. Фото: Николаевское отделение Красного Креста Украины

На трассе Николаев — Одесса 6 августа произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии травмы различной степени тяжести получил водитель легковушки.

Об этом сообщили в Николаевском отряде быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины.

Экипаж отряда быстрого реагирования совместно с бригадой экстренной медицинской помощи оказывал помощь пострадавшим на месте аварии.

Спасатели помогли медикам иммобилизовать водителя для последующей транспортировки в больницу, а также оказали первую психологическую помощь пассажирке легкового автомобиля.

Как сообщают «Новости-N», ДТП произошло вблизи села Половинки под Николаевом.

Напомним, на днях в Баштанском районе, недалеко от Нового Буга, произошло ДТП. Автомобиль съехал в кювет. В результате аварии травмулся подросток.

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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