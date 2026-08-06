Под Николаевом столкнулись грузовик и легковой автомобиль: пострадал водитель
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- Дарина МельничукКорреспондентка
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На трассе Николаев — Одесса 6 августа произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии травмы различной степени тяжести получил водитель легковушки.
Об этом сообщили в Николаевском отряде быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины.
Экипаж отряда быстрого реагирования совместно с бригадой экстренной медицинской помощи оказывал помощь пострадавшим на месте аварии.
Спасатели помогли медикам иммобилизовать водителя для последующей транспортировки в больницу, а также оказали первую психологическую помощь пассажирке легкового автомобиля.
Как сообщают «Новости-N», ДТП произошло вблизи села Половинки под Николаевом.
Напомним, на днях в Баштанском районе, недалеко от Нового Буга, произошло ДТП. Автомобиль съехал в кювет. В результате аварии травмулся подросток.
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