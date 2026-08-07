 В море у Коблево взорвалась мина: есть погибший и пострадавшие

  • пятница

    7 августа, 2026

  • 36.8°
    Ясное небо

    Николаев

  • 7 августа , 2026 пятница

  • Николаев • 36.8° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 10:52, 07 августа, 2026

В море у Коблево взорвалась мина: есть погибший и пострадавшие

У морі в Коблевому вибухнула міна. Ілюстративне фото: НикВестиВ море у Коблево взорвалась мина. Иллюстративное фото: НикВести

В Коблево в акватории Черного моря взорвалась мина. В результате погиб мужчина, еще две женщины получили ранения.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, инцидент произошел сегодня, 7 августа.

По его словам, 45-летний мужчина, находившийся в воде, погиб. Еще две женщины, находившиеся на берегу, получили ранения. 47-летней пострадавшей медики оказали помощь на месте, а 63-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

Отмечается, что место, где произошел взрыв, было огорожено.

«И самое страшное — этой трагедии могло и не случиться. Участок был огорожен и обозначен предупреждениями о минной опасности», — написал Георгий Решетилов.

В ОВА напомнили, что купание в море в пределах Николаевской области запрещено.

Ранее сообщалось, что в Коблево на Николаевщине, несмотря на запрет на купание, отдыхающие второй год подряд купаются в море. Официально пляж закрыт, однако люди в соцсетях рассказывают, что проходят через базу отдыха, которая открыла доступ.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

Последние новости про: Николаев

Николаевская область вошла в тройку лидеров по объемам уборки ранних зерновых культур
Под Николаевом столкнулись грузовик и легковой автомобиль: пострадал водитель
Лекарства, рентгеновские и УЗИ-аппараты: Николаев получил помощь от французских партнеров
Реклама
Читайте также:
новости
Перед четвертым конкурсом по сортировке мусора Сенкевич заявил, что готов изменить его правила

Катерина Середа
новости
Это промежуточный, но важный результат — в Николаеве отремонтировали дорогу к Матвеевскому кладбищу

Алина Квитко
новости
На детской площадке на Флотском бульваре в Николаеве повредилось резиновое покрытие

Юлия Лукьяненко
новости
Драпатый вернул звание полковника бывшему главе УСБУ Николаевской области Герсаку

Катерина Середа
новости
На автовокзале Николаева работает комната отдыха для военных: волонтеры ищут помощь в дежурствах

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Николаев

Лекарства, рентгеновские и УЗИ-аппараты: Николаев получил помощь от французских партнеров
Под Николаевом столкнулись грузовик и легковой автомобиль: пострадал водитель
Николаевская область вошла в тройку лидеров по объемам уборки ранних зерновых культур

Перед четвертым конкурсом по сортировке мусора Сенкевич заявил, что готов изменить его правила

Николаев обратится к донорам с просьбой помочь с восстановлением окон после удара «Шахеда» по лицею № 40

2 часа назад

Это промежуточный, но важный результат — в Николаеве отремонтировали дорогу к Матвеевскому кладбищу

Алина Квитко

Главное сегодня