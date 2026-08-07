В море у Коблево взорвалась мина: есть погибший и пострадавшие
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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В Коблево в акватории Черного моря взорвалась мина. В результате погиб мужчина, еще две женщины получили ранения.
Как сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, инцидент произошел сегодня, 7 августа.
По его словам, 45-летний мужчина, находившийся в воде, погиб. Еще две женщины, находившиеся на берегу, получили ранения. 47-летней пострадавшей медики оказали помощь на месте, а 63-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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Отмечается, что место, где произошел взрыв, было огорожено.
«И самое страшное — этой трагедии могло и не случиться. Участок был огорожен и обозначен предупреждениями о минной опасности», — написал Георгий Решетилов.
В ОВА напомнили, что купание в море в пределах Николаевской области запрещено.
Ранее сообщалось, что в Коблево на Николаевщине, несмотря на запрет на купание, отдыхающие второй год подряд купаются в море. Официально пляж закрыт, однако люди в соцсетях рассказывают, что проходят через базу отдыха, которая открыла доступ.
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