Прыгнул с пирса: на Намыве в Николаеве утонул 13-летний подросток
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- Юлия ЛукьяненкоРепортерка
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Сегодня днем, 9 августа, в микрорайоне Намыв в Николаеве утонул 13-летний мальчик. Он прыгнул с пирса и исчез под водой.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Спасателям сообщили, что во время купания в Бугском лимане пропал ребенок. На месте аварийно-спасательный отряд специального назначения и 10-й взвод Государственного военизированного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины узнали, что 13-летний мальчик прыгнул с пирса в воду и исчез под её поверхностью.
В ходе поисковых работ тело подростка обнаружили на расстоянии 50 метров от берега. Его доставили на берег. Обстоятельства гибели выясняют правоохранительные органы.
Напомним, в течение июня на Намыве утонули несколько человек. 10 июня утонул 17-летний юноша, а 30 июня погиб 18-летний парень.
Следует отметить, что в Николаеве продолжает действовать запрет на купание в реках и отдых у воды, введенный еще в 2022 году.
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