Прыгнул с пирса: на Намыве в Николаеве утонул 13-летний подросток

В Намыве утонул 13-летний подросток. Фото: ГСЧС в Николаевской области

Сегодня днем, 9 августа, в микрорайоне Намыв в Николаеве утонул 13-летний мальчик. Он прыгнул с пирса и исчез под водой.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Спасателям сообщили, что во время купания в Бугском лимане пропал ребенок. На месте аварийно-спасательный отряд специального назначения и 10-й взвод Государственного военизированного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины узнали, что 13-летний мальчик прыгнул с пирса в воду и исчез под её поверхностью.

На Намыве утонул 13-летний подросток. Фото: ГСЧС в Николаевской области На Намыве утонул 13-летний подросток. Фото: ГСЧС в Николаевской области

В ходе поисковых работ тело подростка обнаружили на расстоянии 50 метров от берега. Его доставили на берег. Обстоятельства гибели выясняют правоохранительные органы.

Напомним, в течение июня на Намыве утонули несколько человек. 10 июня утонул 17-летний юноша, а 30 июня погиб 18-летний парень.

Следует отметить, что в Николаеве продолжает действовать запрет на купание в реках и отдых у воды, введенный еще в 2022 году.

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