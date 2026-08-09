Сенкевич поручил провести обучение городских служб по оказанию первой помощи на случай российских ударов

Александр Сенкевич предложил организовать курсы по оказанию помощи после попаданий. Скриншот из видео НикВести

Мэр Николаева Александр Сенкевич поручил руководителям городских служб и различных подразделений провести краткие обучающие занятия по тому, как вести себя после российских атак. В частности, как правильно оказывать домедицинскую помощь, если есть пострадавшие.

Об этом мэр заявил во время аппаратного совещания в Николаевском горсовете, пишут «НикВести».

По словам мэра, удары по городу показали, что не все к ним готовы.

— Последние эти «прилеты» показали, что у нас не все готовы, все немного расслабились. То есть был 22-й год, 23-й, 24-й, 25-й, а вот в 26-м снова война, как говорится, стала ближе, — сказал мэр.

Он поручил руководителям подразделений организовать краткие курсы по тому, как вести себя в случае попаданий, в частности, как оказывать домедицинскую помощь. А также проверить наличие лекарств.

— В первую очередь, чтобы люди в общих чертах знали, где находятся средства для остановки кровотечения, такие как турникет и перевязочные материалы. Если, условно говоря, «Шахед» упал или попал в цель, то мы должны быть готовы вместе с вами к любым ситуациям, и все должны знать, как действовать, если кто-то из ваших коллег ранен. Это может спасти жизнь ваших коллег, — отметил Александр Сенкевич.

Мэр сделал акцент на обучении представителей районных администраций и коммунальных служб, поскольку они выезжают на места попаданий и бывают повторные атаки.

— Особое внимание уделяйте таким работникам, как сотрудники районных администраций и коммунальных предприятий, которые выезжают на места «попаданий». Мы знаем, как действуют террористы: в последнее время они начали наносить два удара по одному и тому же месту, чтобы убить больше спасателей и мирных жителей, которые приходят на помощь раненым или находящимся в опасности, — сказал мэр.

Напомним, утром 2 августа российские войска атаковали Николаев реактивным беспилотником типа «Шахед». В результате атаки поврежден лицей №40.

Мэр заявил, что город будет обращаться за помощью к международным партнерам для восстановления поврежденного здания лицея № 40. Из-за повреждений окон есть сомнения, что школу удастся вовремя подготовить к началу учебного года.