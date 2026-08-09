 Сенкевич поручил провести обучение городских служб по оказанию первой помощи на случай российских ударов

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Главная Новости Самоуправление 11:19, 09 августа, 2026

Сенкевич поручил провести обучение городских служб по оказанию первой помощи на случай российских ударов

Олександр Сєнкевич запропонував організувати курси, як надавати допомогу після влучань. Скриншот з відео НикВестиАлександр Сенкевич предложил организовать курсы по оказанию помощи после попаданий. Скриншот из видео НикВести

Мэр Николаева Александр Сенкевич поручил руководителям городских служб и различных подразделений провести краткие обучающие занятия по тому, как вести себя после российских атак. В частности, как правильно оказывать домедицинскую помощь, если есть пострадавшие.

Об этом мэр заявил во время аппаратного совещания в Николаевском горсовете, пишут «НикВести».

По словам мэра, удары по городу показали, что не все к ним готовы.

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— Последние эти «прилеты» показали, что у нас не все готовы, все немного расслабились. То есть был 22-й год, 23-й, 24-й, 25-й, а вот в 26-м снова война, как говорится, стала ближе, — сказал мэр.

Он поручил руководителям подразделений организовать краткие курсы по тому, как вести себя в случае попаданий, в частности, как оказывать домедицинскую помощь. А также проверить наличие лекарств.

— В первую очередь, чтобы люди в общих чертах знали, где находятся средства для остановки кровотечения, такие как турникет и перевязочные материалы. Если, условно говоря, «Шахед» упал или попал в цель, то мы должны быть готовы вместе с вами к любым ситуациям, и все должны знать, как действовать, если кто-то из ваших коллег ранен. Это может спасти жизнь ваших коллег, — отметил Александр Сенкевич.

Мэр сделал акцент на обучении представителей районных администраций и коммунальных служб, поскольку они выезжают на места попаданий и бывают повторные атаки.

— Особое внимание уделяйте таким работникам, как сотрудники районных администраций и коммунальных предприятий, которые выезжают на места «попаданий». Мы знаем, как действуют террористы: в последнее время они начали наносить два удара по одному и тому же месту, чтобы убить больше спасателей и мирных жителей, которые приходят на помощь раненым или находящимся в опасности, — сказал мэр.

Напомним, утром 2 августа российские войска атаковали Николаев реактивным беспилотником типа «Шахед». В результате атаки поврежден лицей №40.

Мэр заявил, что город будет обращаться за помощью к международным партнерам для восстановления поврежденного здания лицея № 40. Из-за повреждений окон есть сомнения, что школу удастся вовремя подготовить к началу учебного года.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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