Утром РФ обстреляла Николаев реактивным «Шахедом»: повреждены учебное заведение и школьный автобус
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- Юлия БойченкоРепортер
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Сегодня утром, 2 августа, российские войска атаковали Николаев реактивным БПЛА типа «Шахед».
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.
В результате действий Сил обороны и падения обломков повреждены учебное заведение и школьный автобус. Предварительно пострадавших нет.
Напомним, утром 2 августа российские военные дважды атаковали ударными дронами типа «Молния» Снигуровскую общину. Повреждены окна частного дома и автозаправочная станция. Пострадавших нет.
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