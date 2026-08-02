 Утром РФ обстреляла Николаев реактивным «Шахедом»: повреждены учебное заведение и школьный автобус

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Утром РФ обстреляла Николаев реактивным «Шахедом»: повреждены учебное заведение и школьный автобус

Наслідки ворожої атаки 2 серпня на Миколаїв реактивним «Шахедом», фото: ОВАПоследствия вражеской атаки 2 августа на Николаев с использованием реактивного БПЛА «Шахед», фото: ОВА

Сегодня утром, 2 августа, российские войска атаковали Николаев реактивным БПЛА типа «Шахед».

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.

В результате действий Сил обороны и падения обломков повреждены учебное заведение и школьный автобус. Предварительно пострадавших нет.

Напомним, утром 2 августа российские военные дважды атаковали ударными дронами типа «Молния» Снигуровскую общину. Повреждены окна частного дома и автозаправочная станция. Пострадавших нет.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

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