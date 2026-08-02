 Под утро РФ дважды атаковала дроном «Молния» Снигиревскую громаду: повреждены частный дом и АЗС

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Под утро РФ дважды атаковала дроном «Молния» Снигиревскую громаду: повреждены частный дом и АЗС

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Утром 2 августа российские военные дважды атаковали ударными дронами типа «Молния» Снигиревскую громаду. Повреждены окна частного дома и автозаправочная станция. Пострадавших нет.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.

В то же время в течение 1 августа враг атаковал область ударными дронами «Shahed/Гербера». Под ударом оказались портовая и транспортная инфраструктура. В результате в Николаеве пострадал 32-летний мужчина, который проходит амбулаторное лечение. Повреждено гражданское судно. В Веселиновской общине пострадал 60-летний мужчина, который также проходит амбулаторное лечение.

А днем враг атаковал БПЛА «Клин» Веснянскую общину. В результате пострадали трое членов одной семьи: 4-летняя девочка, ее 29-летняя мать и 61-летний дедушка. Состояние всех пострадавших удовлетворительное, они проходят амбулаторное лечение. Повреждены АЗС и четыре автомобиля.

Напомним, в течение 31 июля российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками различных типов.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

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