 Россия ударила по порту в Николаеве и громаде в области: повреждено гражданское судно, ранен мужчина

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Главная Новости Инциденты 15:00, 01 августа, 2026

Россия ударила по порту в Николаеве и громаде в области: повреждено гражданское судно, ранен мужчина

Пожежі 31 липня, які стались через російські обстріли. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожары 31 июля, произошедшие в результате российских обстрелов. Иллюстративное фото: ГСЧС Николаевской области

В пятницу, 1 августа, российские войска дважды атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа «Шахед». В результате обстрелов повреждено гражданское судно и ранен 60-летний мужчина.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

Утром российские войска нанесли удар беспилотником типа «Shahed» по портовой инфраструктуре Николаевского района. В результате атаки было повреждено гражданское судно. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Позже, в первой половине дня, враг атаковал реактивным беспилотником типа «Shahed» Веселиновскую общину. В результате удара ранение получил 60-летний мужчина. По информации областной военной администрации, его состояние стабильное.

Напомним, в течение прошедших суток 31 июля российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками различных типов.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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