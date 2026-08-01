Россия ударила по порту в Николаеве и громаде в области: повреждено гражданское судно, ранен мужчина

Пожары 31 июля, произошедшие в результате российских обстрелов. Иллюстративное фото: ГСЧС Николаевской области

В пятницу, 1 августа, российские войска дважды атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа «Шахед». В результате обстрелов повреждено гражданское судно и ранен 60-летний мужчина.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

Утром российские войска нанесли удар беспилотником типа «Shahed» по портовой инфраструктуре Николаевского района. В результате атаки было повреждено гражданское судно. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Позже, в первой половине дня, враг атаковал реактивным беспилотником типа «Shahed» Веселиновскую общину. В результате удара ранение получил 60-летний мужчина. По информации областной военной администрации, его состояние стабильное.

Напомним, в течение прошедших суток 31 июля российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками различных типов.