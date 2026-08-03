Из-за утренней атаки в Николаевской области повреждены админздание и магазин

Последствия атаки на Николаев 28 июля 2026 года. Фото НикВести

В Снигуровской общине Николаевской области в результате утреннего нападения российских дронов повреждены административное здание и торговое заведение.

Об этом 3 августа сообщили в Николаевской областной военной администрации

Вчера и сегодня утром россияне атаковали общину четырьмя беспилотниками «Молния» и одним FPV-дроном.

Также стали известны уточненные последствия одного из вчерашних ударов. Тогда пострадала супружеская пара — 66-летний мужчина и 63-летняя женщина. Мужчина находится в больнице в тяжелом нестабильном состоянии, женщина лечится амбулаторно.

Кроме того, в результате вчерашней атаки был поврежден частный дом.

Напомним, вчера российская армия также атаковала Николаевскую область ракетами «Шахед». В Николаеве повреждены здание лицея и школьный автобус, а в Николаевском районе — три гражданских судна. В Снигуровке произошел пожар производственного оборудования агропредприятия.