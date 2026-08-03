 Из-за утренней атаки в Николаевской области повреждены админздание и магазин

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Из-за утренней атаки в Николаевской области повреждены админздание и магазин

Наслідки атаки на Миколаївську область. Фото НикВестиПоследствия атаки на Николаев 28 июля 2026 года. Фото НикВести

В Снигуровской общине Николаевской области в результате утреннего нападения российских дронов повреждены административное здание и торговое заведение.

Об этом 3 августа сообщили в Николаевской областной военной администрации

Вчера и сегодня утром россияне атаковали общину четырьмя беспилотниками «Молния» и одним FPV-дроном.

Также стали известны уточненные последствия одного из вчерашних ударов. Тогда пострадала супружеская пара — 66-летний мужчина и 63-летняя женщина. Мужчина находится в больнице в тяжелом нестабильном состоянии, женщина лечится амбулаторно.

Кроме того, в результате вчерашней атаки был поврежден частный дом.

Напомним, вчера российская армия также атаковала Николаевскую область ракетами «Шахед». В Николаеве повреждены здание лицея и школьный автобус, а в Николаевском районе — три гражданских судна. В Снигуровке произошел пожар производственного оборудования агропредприятия.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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